Почему мы не должны покупать электроэнергию у других стран, рассказал Токаев

Во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня работников энергетической отрасли Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости эффективно использовать стратегическое преимущество в виде запасов угля, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что мы не должны покупать электроэнергию у других стран, учитывая природные ресурсы и производственный потенциал Казахстана.

"В конечном счете, это вопрос национальной безопасности. Необходимо эффективно задействовать огромные энергетические возможности страны. Казахстан обладает значительными запасами угля, объем добычи которого ежегодно превышает 110 млн тонн. Крайне важно эффективно использовать это стратегическое преимущество. Мы должны ускорить переход на современные технологии "чистого угля", позволяющие существенно повысить эффективность работы угольных электростанций. Кроме того, необходимо построить тепловую электростанцию в городе Курчатове и теплоэлектроцентрали в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Все эти объекты должны работать на технологии "чистого угля". Однако реализация данных проектов затягивается, считаю это неприемлемым", – отметил Токаев.

Кроме того, по словам главы государства, развитию возобновляемых источников энергии уделяется соответствующее внимание.

"Запасы Казахстана составляют около 33 млрд тонн угля. Тем не менее мы уделяем приоритетное внимание развитию возобновляемых источников энергии. За последние пять лет в этот сектор было инвестировано порядка 2,5 млрд долларов, благодаря чему доля возобновляемых источников в общем энергобалансе превысила 7%. Для дальнейшего наращивания производства экологически чистой энергии мы наладили сотрудничество с ведущими мировыми компаниями", – сказал президент.

Кроме того, на мероприятии президент обозначил ряд задач развития энергетической отрасли.