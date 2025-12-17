Обманом продают единственное жилье: депутат просит защитить от мошенников одиноких стариков
Наурыз Сайлаубай адресовал свой депутатский запрос генеральному прокурору РК Берику Асылову и министру внутренних дел Ержану Саденову.
"Мошенники перешли к новому виду преступной деятельности – обманом захватывают жилье пожилых людей. Мошенники оказывают на них психологическое давление по телефону, даже угрожают им. Большинство жертв – пожилые люди в возрасте от 60 до 80 лет. В настоящее время большинство жертв были насильно выселены из своих квартир. Сейчас некоторые из них находят убежище в арендованных квартирах, другие ночуют в дачных домиках. Есть даже информация о том, что один пожилой человек, оставшийся без жилья, живет в приюте для животных", – сказал он.
Между тем, по словам мажилисмена, суды не признают эти сделки недействительными даже при наличии сомнительных обстоятельств.
"В итоге бездомному не предоставляется жилье, даже временное, в соответствии с законом. Мы до сих пор не знаем, почему эта ситуация игнорируется. Некоторые пенсионеры среди обратившихся к нам, помимо квартир, были вынуждены оформить кредиты и различные ювелирные изделия. Например, одна из пенсионерок понесла убытки в размере 43 млн тенге. Еще одному пенсионеру выдали кредит, несмотря на то, что у него есть инвалидность на фоне онкологического заболевания, – ему нанесен ущерб на сумму более 38 млн тенге", – добавил Наурыз Сайлаубай.
Он просит прокуратуру провести всестороннюю проверку законности судебных решений по данному вопросу и взять под контроль уголовные дела.
Также депутат просит обязать нотариуса тщательно проверять правоспособность продавца, запрашивать справки от психиатра/наркотической клиники и ввести полную видеозапись сделок сторон, особенно если речь идет о продаже единственного жилья и если продавцом выступают одинокие старики.
Указал Наурыз Сайлаубай и на необходимость ввести в таких случаях период ожидания от 7 до 30 дней для сделок с недвижимостью. В течение этого периода следует пресекать попытки незаконной регистрации или перевода средств.
Ранее и.о. министра внутренних дел Санжар Адилов рассказал о случаях мошенничества с недвижимостью в Казахстане, когда граждан под предлогом "специальных операций" вынуждали срочно продавать квартиры.