Обманом продают единственное жилье: депутат просит защитить от мошенников одиноких стариков

Депутат Наурыз Сайлаубай на пленарном заседании Мажилиса 17 декабря 2025 года поднял проблему одиноких стариков, которых мошенники обманом лишают жилья, передает корреспондент Zakon.kz.

Наурыз Сайлаубай адресовал свой депутатский запрос генеральному прокурору РК Берику Асылову и министру внутренних дел Ержану Саденову.

"Мошенники перешли к новому виду преступной деятельности – обманом захватывают жилье пожилых людей. Мошенники оказывают на них психологическое давление по телефону, даже угрожают им. Большинство жертв – пожилые люди в возрасте от 60 до 80 лет. В настоящее время большинство жертв были насильно выселены из своих квартир. Сейчас некоторые из них находят убежище в арендованных квартирах, другие ночуют в дачных домиках. Есть даже информация о том, что один пожилой человек, оставшийся без жилья, живет в приюте для животных", – сказал он.

Между тем, по словам мажилисмена, суды не признают эти сделки недействительными даже при наличии сомнительных обстоятельств.

"В итоге бездомному не предоставляется жилье, даже временное, в соответствии с законом. Мы до сих пор не знаем, почему эта ситуация игнорируется. Некоторые пенсионеры среди обратившихся к нам, помимо квартир, были вынуждены оформить кредиты и различные ювелирные изделия. Например, одна из пенсионерок понесла убытки в размере 43 млн тенге. Еще одному пенсионеру выдали кредит, несмотря на то, что у него есть инвалидность на фоне онкологического заболевания, – ему нанесен ущерб на сумму более 38 млн тенге", – добавил Наурыз Сайлаубай.

Он просит прокуратуру провести всестороннюю проверку законности судебных решений по данному вопросу и взять под контроль уголовные дела.

Также депутат просит обязать нотариуса тщательно проверять правоспособность продавца, запрашивать справки от психиатра/наркотической клиники и ввести полную видеозапись сделок сторон, особенно если речь идет о продаже единственного жилья и если продавцом выступают одинокие старики.

Указал Наурыз Сайлаубай и на необходимость ввести в таких случаях период ожидания от 7 до 30 дней для сделок с недвижимостью. В течение этого периода следует пресекать попытки незаконной регистрации или перевода средств.

Ранее и.о. министра внутренних дел Санжар Адилов рассказал о случаях мошенничества с недвижимостью в Казахстане, когда граждан под предлогом "специальных операций" вынуждали срочно продавать квартиры.