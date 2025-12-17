#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Общество

Обманом продают единственное жилье: депутат просит защитить от мошенников одиноких стариков

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 14:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Наурыз Сайлаубай на пленарном заседании Мажилиса 17 декабря 2025 года поднял проблему одиноких стариков, которых мошенники обманом лишают жилья, передает корреспондент Zakon.kz.

Наурыз Сайлаубай адресовал свой депутатский запрос генеральному прокурору РК Берику Асылову и министру внутренних дел Ержану Саденову.

"Мошенники перешли к новому виду преступной деятельности – обманом захватывают жилье пожилых людей. Мошенники оказывают на них психологическое давление по телефону, даже угрожают им. Большинство жертв – пожилые люди в возрасте от 60 до 80 лет. В настоящее время большинство жертв были насильно выселены из своих квартир. Сейчас некоторые из них находят убежище в арендованных квартирах, другие ночуют в дачных домиках. Есть даже информация о том, что один пожилой человек, оставшийся без жилья, живет в приюте для животных", – сказал он.

Между тем, по словам мажилисмена, суды не признают эти сделки недействительными даже при наличии сомнительных обстоятельств.

"В итоге бездомному не предоставляется жилье, даже временное, в соответствии с законом. Мы до сих пор не знаем, почему эта ситуация игнорируется. Некоторые пенсионеры среди обратившихся к нам, помимо квартир, были вынуждены оформить кредиты и различные ювелирные изделия. Например, одна из пенсионерок понесла убытки в размере 43 млн тенге. Еще одному пенсионеру выдали кредит, несмотря на то, что у него есть инвалидность на фоне онкологического заболевания, – ему нанесен ущерб на сумму более 38 млн тенге", – добавил Наурыз Сайлаубай.

Он просит прокуратуру провести всестороннюю проверку законности судебных решений по данному вопросу и взять под контроль уголовные дела.

Также депутат просит обязать нотариуса тщательно проверять правоспособность продавца, запрашивать справки от психиатра/наркотической клиники и ввести полную видеозапись сделок сторон, особенно если речь идет о продаже единственного жилья и если продавцом выступают одинокие старики.

Указал Наурыз Сайлаубай и на необходимость ввести в таких случаях период ожидания от 7 до 30 дней для сделок с недвижимостью. В течение этого периода следует пресекать попытки незаконной регистрации или перевода средств.

Ранее и.о. министра внутренних дел Санжар Адилов рассказал о случаях мошенничества с недвижимостью в Казахстане, когда граждан под предлогом "специальных операций" вынуждали срочно продавать квартиры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Депутат Кудайберген Бексултанов обеспокоен детскими матами
11:33, 15 октября 2025
Депутат Кудайберген Бексултанов обеспокоен детскими матами
Спрос на подержанные иностранные авто в Казахстане объяснил депутат
15:03, 03 мая 2023
Спрос на подержанные иностранные авто в Казахстане объяснил депутат
Школы признают аварийными, чтобы строить дома – депутат Аймагамбетов
12:04, 08 октября 2025
Школы признают аварийными, чтобы строить дома – депутат Аймагамбетов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: