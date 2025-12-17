#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Общество

Дело Долиной: есть ли в Казахстане аналогичные случаи мошенничества с недвижимостью

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 12:53 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
И.о. министра внутренних дел Санжар Адилов 17 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал о случаях мошенничества с недвижимостью в Казахстане, когда граждан под предлогом "специальных операций" вынуждали срочно продавать квартиры, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, сколько человек стали жертвами мошенничества в сфере недвижимости.

"Расследование уголовных дел по интернет-мошенничествам показывает, что порой казахстанцы, доверившись и поверив тому, что идет какая-то специальная операция правоохранительных органов, чтобы сохранить свое имущество, были вынуждены поставить объявление и быстро продать свои квартиры", – рассказал спикер.

По его словам, подозреваемыми обычно являются интернет-мошенники.

"Идет мощная информационая атака. По данным фактам возбужден ряд уголовных дел. Сегодня основная тема другая. Есть люди, которые потеряли свою недвижимость и в крупных городах, и в моногородах. К сожалению. Мы проводим разъяснительную работу, оперативную следственную работу", – сообщил Санжар Адилов.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку четыре месяца и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря. А на Долину обрушилась волна хейта. 16 декабря 2025 года Верховный суд отменил решения трех нижестоящих инстанций по делу Долиной и признал право собственности за Лурье.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
В Казахстане оценили безопасность музеев после кражи в Лувре
12:58, Сегодня
В Казахстане оценили безопасность музеев после кражи в Лувре
Амнистия в Казахстане завершена – кого выпустили на свободу
12:21, 01 октября 2025
Амнистия в Казахстане завершена – кого выпустили на свободу
Применят "весь арсенал" админкодекса: МВД предупредило о наказаниях за фейерверки
12:29, Сегодня
Применят "весь арсенал" админкодекса: МВД предупредило о наказаниях за фейерверки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: