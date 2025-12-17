Дело Долиной: есть ли в Казахстане аналогичные случаи мошенничества с недвижимостью

И.о. министра внутренних дел Санжар Адилов 17 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал о случаях мошенничества с недвижимостью в Казахстане, когда граждан под предлогом "специальных операций" вынуждали срочно продавать квартиры, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, сколько человек стали жертвами мошенничества в сфере недвижимости.

"Расследование уголовных дел по интернет-мошенничествам показывает, что порой казахстанцы, доверившись и поверив тому, что идет какая-то специальная операция правоохранительных органов, чтобы сохранить свое имущество, были вынуждены поставить объявление и быстро продать свои квартиры", – рассказал спикер.

По его словам, подозреваемыми обычно являются интернет-мошенники.

"Идет мощная информационая атака. По данным фактам возбужден ряд уголовных дел. Сегодня основная тема другая. Есть люди, которые потеряли свою недвижимость и в крупных городах, и в моногородах. К сожалению. Мы проводим разъяснительную работу, оперативную следственную работу", – сообщил Санжар Адилов.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку четыре месяца и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря. А на Долину обрушилась волна хейта. 16 декабря 2025 года Верховный суд отменил решения трех нижестоящих инстанций по делу Долиной и признал право собственности за Лурье.