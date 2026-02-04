Обучать школьников автоделу призывает депутат

Депутат Мажилиса Наурыз Сайлаубай 4 февраля 2026 года заявил о необходимости принятия ряда мер для снижения количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Он привел данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, согласно которым в 2025 году в стране было зарегистрировано более 36 тысяч ДТП.

"В результате этих аварий погибло свыше 2,3 тысячи граждан, а 49,2 тысячи получили травмы. Более 100 человек оказались прикованы к инвалидной коляске. Многие из них сегодня утратили способность к самостоятельной жизни и нуждаются в постоянной помощи окружающих. Особенно тревожит то, что среди пострадавших есть дети и молодежь – будущее нашей страны. Следует особо подчеркнуть, что большинство ДТП, приводящих к трагическим последствиям, происходит на междугородних автомобильных трассах. Анализ статистических данных показывает, что за последние 10 лет количество аварий в стране стабильно растет, что вызывает серьезное беспокойство", – сказал Сайлаубай.

Депутат считает, что настало время принять конкретные и системные меры, направленные на снижение ДТП до нулевого уровня и сохранение человеческих жизней. По его мнению, если государство, общество и каждый гражданин не примут активного участия, улучшение ситуации маловероятно.

"Защита жизни граждан и предотвращение угроз на дорогах должны стать одним из ключевых приоритетов государственной политики. В этом контексте необходимо прежде всего обучать детей правилам дорожного движения не ради того, чтобы они просто "выживали", а чтобы формировать осознанное и безопасное поведение. Опасность и смертность на дорогах – это не бытовая проблема. Это сложный вопрос, требующий системной государственной политики, основанной на международном опыте, научных подходах и воспитании ответственности граждан за свою жизнь и жизнь окружающих", – отметил Сайлаубай.

Для улучшения ситуации он предлагает:

ввести во всех общеобразовательных средних школах Казахстана факультативный курс для учащихся под названием "Автодело и безопасность дорожного движения";

выявлять лиц, оказывающих услуги междугороднего такси через различные цифровые приложения, выдавать им лицензии перевозчика, обеспечивать обязательное прохождение водителями медицинских осмотров. Также необходимо контролировать соблюдение режима труда и отдыха и при необходимости обеспечивать страхование пассажиров через цифровые агрегаторы;

усилить контроль за деятельностью организаций, предоставляющих услуги по выдаче водительских удостоверений, и сделать приоритетом формирование культуры ответственного поведения, крайне важной для общественной безопасности, при обучении правилам дорожного движения.

