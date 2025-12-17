55 км новых велодорожек появится в Алматы

Аким Алматы Дархан Сатыбалды 17 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о развитии сферы общественного транспорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в городе уже начато строительство трех новых автобусных парков, запланирована реализация еще двух, а также создание газовых и электрозарядных станций в действующих парках – в Алатауском, Жетысуском, Наурызбайском районах.

"Для безопасности и отдыха водителей автобусов будут созданы 20 отстойно-разворотных площадок. Планируется создание 3 транспортно-пересадочных узлов, что обеспечит удобные точки пересадки и соединит город с пригородами", – сказал Сатыбалды.

Кроме того, для электросамокатов и велосипедов планируется обустроить дополнительно 55 километров велодорожек, более одной тысячи парковок.

