Общество

В Алматы значительно сократят дефицит ученических мест в школах

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 15:33 Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Дархан Сатыбалды 17 декабря 2025 года на брифинге в СЦК озвучил основные достижения акимата в сферах образования, здравоохранения и общественного транспорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Эффективная система общественного транспорта

"В 2025 году пассажиропоток вырос на 33% и достиг 1,6 млн транзакций в день. В среднем на одного пассажира приходится около двух транзакций. Общественным транспортом ежедневно пользуются около 800 тыс. человек, или 35% населения города", – сказал Дархан Сатыбалды.

По его словам, в текущем году закуплено 940 газовых автобусов, в том числе 340 частными перевозчиками, и 153 электробуса.

Образовательная инфраструктура

Как сообщил аким, в текущем году построены 22 образовательных объекта на 37,1 тыс. ученических мест, а именно:

  • 20 школ перспективного строительства,
  • 1 школа на 1200 мест, приобретенная у "Казахстрой",
  • 1 школа на 550 мест за счет местного бюджета.
"Благодаря принятым мерам дефицит ученических мест сократится до 3-4 тыс. с текущих 29,7 тыс.", – отметил Дархан Сатыбалды.

Здравоохранение

Финансирование здравоохранения увеличено на 25% – до 48,8 млрд тенге. Построены два центра первичной медико-санитарной помощи и поликлиника.

"В проработке находятся проекты строительства и модернизации 32 объектов здравоохранения. Обновлено 37% автопарка скорой помощи – приобретено 50 машин", – добавил Дархан Сатыбалды.

Новые возможности для молодежи

"Алматы – город молодежи. В 2025 году открыто 11 комьюнити-центров и 4 центра "Нарко-STOP", модернизированы 33 центра досуга. Создано более 8 тыс. мест в студенческих общежитиях. По программе "Алматы жастары" предоставлено 2200 квартир представителям различных сфер", – сказал Дархан Сатыбалды.

Кроме того, открыты три спортивно-оздоровительных комплекса и построено 50 объектов уличного спорта.

В результате доля молодежи категории NEET снизилась с 8,3% до 6,4%.

В завершение аким также рассказал о Плане развития Алматы на 2026-2030 годы.

"Принят План развития города Алматы на 2026-2030 годы, направленный на устойчивое развитие мегаполиса и повышение качества жизни горожан. Ключевые направления – развитие транспортной системы, формирование комфортной городской среды, укрепление социальной стабильности, цифровая трансформация и повышение уровня безопасности", – заключил Дархан Сатыбалды.

В целом в течение ближайших пяти лет планируется увеличить объем валового регионального продукта Алматы до 70 трлн тенге, фактически удвоив его.

Ранее мы писали о среднемесячной зарплате алматинцев.

Азамат Сыздыкбаев
