Государству возвращены земли лесного фонда стоимостью 2,2 млрд тенге: кому их могут предоставить

Сотрудниками прокуратуры Акмолинской области государству возвращены земельные участки лесного фонда. Об этом сегодня, 17 декабря 2025 года, проинформировали в пресс-службе надзорного органа региона, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что прокуратурой Аккольского района в целях решения проблемных вопросов, препятствующих развитию туристического кластера в районе, на постоянной основе проводится анализ соблюдения требований лесного законодательства.

"Установлено, что лесопользователи не используют участки государственного лесного фонда по целевому назначению – для оздоровительных, рекреационных, туристических и спортивных целей. Принятыми мерами прокурорского реагирования государству возвращены 10 земельных участков государственного лесного фонда общей кадастровой стоимостью 2,2 млрд тенге для предоставления потенциальным инвесторам под организацию туристического бизнеса". Пресс-служба прокуратура Акмолинской области

11 декабря 2025 года стало известно, что многолетний пустырь на Балхаше изъяли у владельца и передали на аукцион.