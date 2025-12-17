#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Общество

Государству возвращены земли лесного фонда стоимостью 2,2 млрд тенге: кому их могут предоставить

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 15:14 Фото: pexels
Сотрудниками прокуратуры Акмолинской области государству возвращены земельные участки лесного фонда. Об этом сегодня, 17 декабря 2025 года, проинформировали в пресс-службе надзорного органа региона, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что прокуратурой Аккольского района в целях решения проблемных вопросов, препятствующих развитию туристического кластера в районе, на постоянной основе проводится анализ соблюдения требований лесного законодательства.

"Установлено, что лесопользователи не используют участки государственного лесного фонда по целевому назначению – для оздоровительных, рекреационных, туристических и спортивных целей. Принятыми мерами прокурорского реагирования государству возвращены 10 земельных участков государственного лесного фонда общей кадастровой стоимостью 2,2 млрд тенге для предоставления потенциальным инвесторам под организацию туристического бизнеса".Пресс-служба прокуратура Акмолинской области

11 декабря 2025 года стало известно, что многолетний пустырь на Балхаше изъяли у владельца и передали на аукцион.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Алматы участок стоимостью 6 млрд тенге вернули государству
13:01, 28 марта 2023
В Алматы участок стоимостью 6 млрд тенге вернули государству
Преступная схема в Алматы: ущерб государству превысил 33 млрд тенге
10:45, 04 июля 2025
Преступная схема в Алматы: ущерб государству превысил 33 млрд тенге
Государству вернули участки лесов на 678 млн тенге в Акмолинской области
17:31, 27 июня 2023
Государству вернули участки лесов на 678 млн тенге в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: