Преступная схема в Алматы: ущерб государству превысил 33 млрд тенге

Сотрудниками прокуратуры Алматы пресечена деятельность преступной группы. Деталями сегодня, 4 июля 2025 года, поделились в пресс-службе надзорного органа, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в пятницу релиза следует, что проведенной прокуратурой южной столицы проверкой установлены факты перемещения товаров через таможенную границу с использованием поддельных документов и средств таможенной идентификации, а также выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

"По собранным материалам зарегистрирован ряд уголовных дел, где подозреваемыми проходили руководители компаний "уполномоченных экономических операторов в таможенной сфере". Общая сумма ущерба, причиненного государству за период осуществления противоправной деятельности, составила более 33 млрд тенге". Прокуратура Алматы

Согласно приговору суда, обвиняемые признаны виновными по статьям 216, 234 Уголовного кодекса РК.

"Виновным лицам назначены различные сроки наказания в виде лишения свободы от двух до семи лет, с конфискацией имущества в доход государства. Апелляционной инстанцией приговор оставлен в силе". Прокуратура Алматы

3 июля 2025 года стало известно, что 20-летние студенты провалили "задание" от куратора и получили срок в Кокшетау.