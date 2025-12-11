Многолетний пустырь на Балхаше изъяли у владельца и передали на аукцион

Неиспользуемый участок на побережье Балхаша вернули в государственную собственность. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства.

Известно, по результатам внеплановой проверки на побережье озера Балхаш был выявлен земельный участок площадью 0,5 га, расположенный в селе Торангалык, предназначенный для обустройства зоны отдыха и оказания туристических услуг, который в течение многих лет не использовался.

Предпринимателю было выдано предписание об освоении данного участка.

В связи с невыполнением предписания Департамент по управлению земельными ресурсами (ДУЗР) Карагандинской области наложил на предпринимателя штраф и обратился в суд с требованием о принудительном изъятии земельного участка.

В итоге специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области полностью удовлетворил требование ДУЗР, приняв решение о принудительном изъятии земельного участка с последующим его выставлением на торги (аукцион).





"Решение суда вступило в законную силу", – говорится в заключительной части.

26 ноября 2025 года сообщалось, что на Балхаше построят туристско-рекреационную зону к 2026 году.