События

Многолетний пустырь на Балхаше изъяли у владельца и передали на аукцион

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 09:53 Фото: freepik
Неиспользуемый участок на побережье Балхаша вернули в государственную собственность. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства.

Известно, по результатам внеплановой проверки на побережье озера Балхаш был выявлен земельный участок площадью 0,5 га, расположенный в селе Торангалык, предназначенный для обустройства зоны отдыха и оказания туристических услуг, который в течение многих лет не использовался.

Предпринимателю было выдано предписание об освоении данного участка.

В связи с невыполнением предписания Департамент по управлению земельными ресурсами (ДУЗР) Карагандинской области наложил на предпринимателя штраф и обратился в суд с требованием о принудительном изъятии земельного участка.

В итоге специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области полностью удовлетворил требование ДУЗР, приняв решение о принудительном изъятии земельного участка с последующим его выставлением на торги (аукцион).


"Решение суда вступило в законную силу", – говорится в заключительной части.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 09:53
"Дубай, отдыхай" и "Где спасатели?": рекордный Балхаш вызвал споры в Казнете

26 ноября 2025 года сообщалось, что на Балхаше построят туристско-рекреационную зону к 2026 году.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
