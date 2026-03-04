#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
События

Площадь лесного фонда Шымкента увеличена почти на 1000 гектаров

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний лес, осенний парк, парк осенью, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 10:44 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте установлены земельные участки иных категорий, подлежащие включению в состав государственного лесного фонда, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 марта 2026 года рассказали в прокуратуре города:

"По акту прокурорского надзора акиматом города создана комиссия с участием заинтересованных государственных органов, по итогам работы которой одобрен перевод указанных земель в категорию земель лесного фонда. Постановлением акима города в состав государственного лесного фонда переведены земельные участки общей площадью 976,355 га, расположенные в Абайском районе".

Отмечается, что принятые меры направлены на укрепление правового режима охраны лесных территорий, повышение экологической устойчивости и дальнейшее увеличение площади государственного лесного фонда города.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 10:44
Три важнейшие земельные услуги стали проще для казахстанцев

Ранее сообщалось, что в Алматы планируется выкуп более 1000 земельных участков для государственных нужд. 5 февраля 2026 года нам в пресс-службе акимата южной столицы рассказали, что там появится. Подробнее – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Более 5 тысяч гектаров лесного фонда Жамбылской области передали на нужды обороны
11:51, 29 апреля 2025
Более 5 тысяч гектаров лесного фонда Жамбылской области передали на нужды обороны
В Казахстане запретят рубить саксаул на участках лесного фонда и пихты в ВКО
12:27, 29 декабря 2023
В Казахстане запретят рубить саксаул на участках лесного фонда и пихты в ВКО
В Западно-Казахстанской области участки земель лесного фонда передадут населенному пункту
10:50, 20 ноября 2024
В Западно-Казахстанской области участки земель лесного фонда передадут населенному пункту
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Важное событие произошло у проигравшей Рыбакиной финал Australian Open Соболенко
11:18, Сегодня
Важное событие произошло у проигравшей Рыбакиной финал Australian Open Соболенко
Узбекский нокаутёр из Южной Кореи проведёт главный бой в карьере: есть дата и соперник
10:52, Сегодня
Узбекский нокаутёр из Южной Кореи проведёт главный бой в карьере: есть дата и соперник
Экс-игрок "Валенсии" перешёл в "Каспий"
10:27, Сегодня
Экс-игрок "Валенсии" перешёл в "Каспий"
Елена Рыбакина в паре с американцем стала чемпионкой выставочного турнира в США
10:19, Сегодня
Елена Рыбакина в паре с американцем стала чемпионкой выставочного турнира в США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: