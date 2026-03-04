Площадь лесного фонда Шымкента увеличена почти на 1000 гектаров

В Шымкенте установлены земельные участки иных категорий, подлежащие включению в состав государственного лесного фонда, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 марта 2026 года рассказали в прокуратуре города:

"По акту прокурорского надзора акиматом города создана комиссия с участием заинтересованных государственных органов, по итогам работы которой одобрен перевод указанных земель в категорию земель лесного фонда. Постановлением акима города в состав государственного лесного фонда переведены земельные участки общей площадью 976,355 га, расположенные в Абайском районе".

Отмечается, что принятые меры направлены на укрепление правового режима охраны лесных территорий, повышение экологической устойчивости и дальнейшее увеличение площади государственного лесного фонда города.

