Новые дома культуры открылись в разных районах области Абай

"Повышение качества жизни в сельских районах является одним из основных приоритетов. Примером успешной реализации этой цели служат новые социальные объекты, которые в настоящее время вводятся в эксплуатацию. Только за 2023 год в семи населенных пунктах района были открыты дома культуры, способствующие духовному развитию сельского населения", – отметил заместитель акима.