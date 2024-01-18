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Новые дома культуры открылись в разных районах области Абай

Новые дома культуры открылись в разных районах области Абай Фото: пресс-служба области Абай
В их числе – культурный центр в Екпинском сельском округе, а также дом культуры в селе Бодене Бескарагайского района.
В Аксуатском районе большое внимание уделяют развитию сельской культуры, а также модернизации и обновлению объектов культуры. Культурный центр в Екпинском сельском округе – один из результатов этой работы.

Новые дома культуры открылись в разных районах области Абай

Фото: пресс-служба области Абай

На открытии центра с поздравительной речью выступили ветераны, представители администрации района, а также творческая интеллигенция. Гостей праздника также поздравил фольклорный ансамбль "Сулу саз", представивший концертную программу. Также жителям района представили драматический спектакль "Арена" Бакыта Бедельхана, поставленный театром "Асылтас" из Алматы.
Новые дома культуры открылись в разных районах области Абай

Фото: пресс-служба области Абай

Сельский клуб современного типа на 70 мест открылся также и в селе Бодене. В церемонии открытия приняли участие заместитель акима Бескарагайского района Нуржан Агибаев, аксакалы и молодежь села.
Новые дома культуры открылись в разных районах области Абай

Фото: пресс-служба области Абай

"Повышение качества жизни в сельских районах является одним из основных приоритетов. Примером успешной реализации этой цели служат новые социальные объекты, которые в настоящее время вводятся в эксплуатацию. Только за 2023 год в семи населенных пунктах района были открыты дома культуры, способствующие духовному развитию сельского населения", – отметил заместитель акима.

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