Новые дома культуры открылись в разных районах области Абай
Фото: пресс-служба области Абай
В их числе – культурный центр в Екпинском сельском округе, а также дом культуры в селе Бодене Бескарагайского района.
В Аксуатском районе большое внимание уделяют развитию сельской культуры, а также модернизации и обновлению объектов культуры. Культурный центр в Екпинском сельском округе – один из результатов этой работы.
Фото: пресс-служба области Абай
На открытии центра с поздравительной речью выступили ветераны, представители администрации района, а также творческая интеллигенция. Гостей праздника также поздравил фольклорный ансамбль "Сулу саз", представивший концертную программу. Также жителям района представили драматический спектакль "Арена" Бакыта Бедельхана, поставленный театром "Асылтас" из Алматы.
Фото: пресс-служба области Абай
Сельский клуб современного типа на 70 мест открылся также и в селе Бодене. В церемонии открытия приняли участие заместитель акима Бескарагайского района Нуржан Агибаев, аксакалы и молодежь села.
Фото: пресс-служба области Абай
"Повышение качества жизни в сельских районах является одним из основных приоритетов. Примером успешной реализации этой цели служат новые социальные объекты, которые в настоящее время вводятся в эксплуатацию. Только за 2023 год в семи населенных пунктах района были открыты дома культуры, способствующие духовному развитию сельского населения", – отметил заместитель акима.
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