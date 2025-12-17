На энергетическую утилизацию отходов перейдет Алматы

Аким Алматы Дархан Сатыбалды 17 декабря 2025 года на брифинге в СЦК поделился планами в сфере улучшения экологической ситуации в городе, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что экологическая повестка для города является приоритетной.

"Реализация экологических мероприятий рассматривается как ключевое условие повышения качества жизни горожан и формирования устойчивого, безопасного и современного города. До конца 2026 года завершится перевод ТЭЦ-2 на природный газ. Одновременно осуществляется реконструкция ТЭЦ-3 с переходом на парогазовую технологию, что в совокупности обеспечит снижение выбросов от теплоисточников на 92%", – сказал Сатыбалды.

Он пообещал, что к 2027 году частный сектор будет обеспечен газоснабжением на 100%. На сегодня эти цифры составляют 99,6%.

А к 2028 году, по его словам, планируется переход городских маршрутов на экологически чистый общественный транспорт, что станет важным шагом к улучшению качества воздуха и устойчивому развитию городской среды.

"Мы будем совершенствовать систему управления отходами, переходя от захоронения на полигонах к глубокой переработке и энергетической утилизации отходов. По поручению главы государства в Алматы ведется и запланирована реализация ряда инвестиционных проектов по переработке твердых бытовых отходов. Планируется строительство заводов по переработке пластика мощностью до 80 тысяч тонн в год (Köksan Pet Packaging Industry Co., $100 млн), по переработке макулатуры мощностью 150 тысяч тонн (ТОО "KZ Recycling", 40 млрд тенге, 2027 год)", – отметил аким.

При этом отходы, не подлежащие вторичной переработке, планируется направлять на сжигание. Для этого планируется строительство завода по мусоросжиганию мощностью 2 тысяч тонн в сутки ("Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd." 280 млн долларов).

Как ожидается, принятые меры обеспечат увеличение доли переработки и утилизации коммунальных отходов в 2030 году до 37% с текущих 17,3%.

Ранее Сатыбалды озвучил основные достижения акимата в сферах образования, здравоохранения и общественного транспорта.