Общество

"Пересадить" до 65% жителей в автобусы планируют в акимате Алматы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 16:23 Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Дархан Сатыбалды 17 декабря 2025 года на брифинге в СЦК поделился планами по улучшению экологической ситуации, а именно по очищению воздуха в городе, передает корреспондент Zakon.kz.

Одним из мероприятий в данном направлении станет увеличение количества экологически чистых автобусов и внедрение платных парковок.

"Это часть нашего проекта "Транспортный каркас". Если сейчас у нас пользуются общественным транспортом только 35% населения, то к 2030 году мы планируем довести этот показатель до 65%. В связи с этим у нас будет большая работа по внедрению общественного транспорта БРТ и ЛРТ, расширение метро, плюс внедрение новых видов общественного транспорта. Одна из частей проекта – это внедрение платности автопарковок, особенно в центральной части города. Потому что в основном люди туда приезжают на своих автомашинах и оставляют их на день или даже два, а иногда и на полгода. Для местных жителей, которые живут рядом с парковками, будут льготы, а в некоторых случаях и бесплатные парковочные места", – сказал Сатыбалды.

Он напомнил, что реализация проекта "Транспортный каркас" рассчитана до 2030 года.

"Сейчас у нас в день происходит 1,6 млн транспортных транзакций. Но мы хотим довести этот показатель до 3 млн транзакций. Мы хотим немного изменить этот баланс, чтобы люди пересели на общественный транспорт. Для этого, конечно же, мы сначала должны создать условия. В первую очередь мы сейчас внедряем по БРТ экологически чистые автобусные парки, в этом году уже приобрели 940 автобусов, которые ездят на газе и электричестве. Для этого мы сначала создаем инфраструктуру, в планах – строительство пяти автопарков с газовыми и электрозарядными станциями. Тогда у нас будет решение по вопросу обеспечения города автобусами", – отметил аким.

По его словам, сейчас большинство автопарков Алматы находятся в Турксибском районе, рядом с аэропортом.

"Они ежедневно выезжают, и нередко продолжительность доезда до начала маршрута больше, чем даже сам маршрут. Поэтому мы открываем автопарки и в других частях города. Транспорт всегда взаимосвязан с экологией. Потому что, как я уже говорил, 60% загрязнения воздуха исходит от транспорта. Из этих 60% большую часть составляют транспортные средства "Евро-0". Их около 172 тысяч, еще около 100 тысяч заезжают из регионов", – добавил Сатыбалды.

Ранее мы писали, что акимат Алматы уже закупил 153 электробуса.

Азамат Сыздыкбаев
