Новогодние елки Астаны засияют 19 декабря: все, что нужно знать о празднике

С 19 декабря 2025 года Астана окунется в атмосферу зимней сказки: в рамках "Ертегі Fest" зажгутся более 40 новогодних елок, откроются катки и ледяные горки, появятся фотозоны и тематические инсталляции, сообщает Zakon.kz.

Известно, что монтажные работы по обустройству катков, горок, МАФов, фотозон и других элементов стартовали в начале декабря. Работы будут завершаться поэтапно во второй декаде декабря.

"19 декабря в 18:00 одновременно в шести районах столицы зажгутся более 40 новогодних елок. На всех локациях ожидается множество развлечений: ледовые катки, горки, малые архитектурные формы, фотозоны и многое другое. C 17:30 на всех основных локациях будут проходить концертные программы". Пресс-служба акимата Астаны

Так, 25-метровую елку в районе Нура установят на парковке стадиона "Астана Арена". До начала зажжения елки пройдет дрон-шоу.

