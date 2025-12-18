Кто получит приоритетное право на разведку полезных ископаемых в Казахстане

Депутаты Сената 18 декабря 2025 года одобрили поправки в кодекс "О недрах и недропользовании", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил сенатор Сагындык Лукпанов, целью рассматриваемого закона является реализация поручений главы государства касательно систематизации и оцифровки всей геологической информации.

"Законом предлагается закрепить Единую платформу недропользования как основную цифровую инфраструктуру отрасли с открытой базой данных геологической информации. Платформа охватывает практически все бизнес-процессы и государственные услуги в сфере разведки и добычи твердых и общераспространенных полезных ископаемых. Предусматривается интеграция платформы с Единой государственной системой управления топливно-энергетическим комплексом, предназначенной для сбора, хранения, анализа и обработки информации о недрах в области углеводородов", – сказал Лукпанов.

Кроме того, законодательно закрепляется статус Национальной геологической службы как оператора по управлению геологической информацией.

Национальный оператор обеспечит централизованный и единообразный подход к выполнению функций государства по изучению состояния государственного фонда недр, исключая дублирование и фрагментацию данных между различными структурами.

Данная организация, подведомственная Комитету геологии, не будет подлежать приватизации.

"Ряд поправок закона направлен на внедрение механизма проведения электронных аукционов по предоставлению права недропользования. В рамках аукциона предусматривается реализация свободных участков недр и участков, по которым право недропользования было прекращено. Также поправками в Кодекс предусматривается увеличение доли внутристрановой ценности в работах и услугах с 50% до 70% при проведении операций по разведке и добыче полезных ископаемых, а также урана", – сообщил сенатор.

Кроме того, законом закрепляется приоритетное право на разведку и добычу твердых полезных ископаемых для стратегических инвесторов, реализующих крупные промышленно-инновационные проекты стоимостью свыше 14,5 млн МРП (свыше 50 млрд тенге).

Право на недропользование для реализации данных проектов будет предоставляться вне процедуры аукциона при условии соответствия инвесторами определенным требованиям.

"Следующий блок поправок касается получения права недропользования на объектах размещения техногенных минеральных образований на территории населенных пунктов. Одним из условий получения лицензии на данный вид деятельности является вывоз изъятых техногенных минеральных образований за пределы населенных пунктов и их последующая переработка. Законом также предусматривается внесение поправок касательно предоставления инвестиционных преференций недропользователям при реализации ими проектов переработки твердых полезных ископаемых. Данные преференции уже учтены в новом Налоговом кодексе. Это касается освобождения от КПН и налога на землю на 10 лет, от налога на имущество на 8 лет, от НДС на импорт оборудования на 5 лет", – добавил депутат.

По вышеуказанным проектам переработки нижний порог инвестиций недропользователя увеличивается в 10 раз – с 7 млн до 70 млн МРП. Это является одним из обязательных условий заключения Соглашения о переработке.

19 ноября депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект о недрах и недропользовании по реализации поручений главы государства.