Общество

В Налоговый кодекс внесли поправки – Сенат одобрил закон

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 13:55 Фото: unsplash
Депутаты Сената 18 декабря 2025 года одобрили поправки в Налоговый кодекс касательно энергетических организаций, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил сенатор Бекбол Орынбасаров, целью данного закона является обеспечение полного освоения государственных субсидий в рамках господдержки получателей субсидий, грантов и иной безвозмездной помощи, предоставляемых организациям – производителям энергии, находящимся в коммунальной собственности.

"Основная задача закона заключается в уточнении налогового режима. В частности, предлагается не рассматривать в качестве дохода для целей налогообложения субсидии, гранты или иную безвозмездную помощь, выделяемые из резерва правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, а также не принимать к вычету расходы, произведенные за счет субсидий. Данные нормы распространяются на энергетические организации коммунальной собственности, 100 процентов акций или долей участия которых принадлежат государству и которые одновременно осуществляют деятельность по производству электрической энергии, воды (дистиллята) и тепловой энергии", – сказал Орынбасаров.

Ожидается, что принятие закона позволит перераспределить финансовые средства на приоритетные и особо важные нужды, обеспечит возможность реинвестирования средств, направленных на поддержку и модернизацию производственной деятельности, а также на исполнение социальных обязательств. Кроме того, закон направлен на сохранение энергетических мощностей и защиту экономических интересов населения и предприятий.

О том, что изменится с принятием Налогового кодекса, читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
