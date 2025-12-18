#Казахстан в сравнении
Общество

До 4 млн тенге штрафа или закрытие: МВД вышло с проверками по всей стране

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 10:26 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана проводит плановые проверки антитеррористической защищенности объектов, которые считаются уязвимыми к террористическим угрозам, сообщает Zakon.kz.

Стоит уточнить, что проверки проходят без предварительного уведомления, чтобы объективно оценить реальный уровень безопасности.

Так, с начала 2025 года сотрудники полиции проверили более 6 тысяч объектов.

По итогам выявленных нарушений руководителям и владельцам было выдано 2,5 тысячи предписаний об их устранении.

"За неисполнение или ненадлежащее выполнение требований к антитеррористической безопасности к ответственности привлекли 790 руководителей. Общая сумма наложенных штрафов составила 277 млн тенге".Пресс-служба МВД РК

В ведомстве также пояснили, что в ходе проверок специалисты оценивают, насколько персонал и охрана объектов готовы действовать в чрезвычайных ситуациях. Разъяснительная работа проведена более чем с 90 тысячами сотрудников.

Важное напоминание от МВД:

"За отсутствие или ненадлежащее оснащение объектов системами безопасности предусмотрены штрафы от 50 до 1000 МРП – это от 196 600 до 3 932 000 тенге (1 МРП в 2025 году – 3 932 тенге)".

Уже при повторных нарушениях законодательство предусматривает приостановление деятельности объекта.

"В связи с этим МВД призывает владельцев и руководителей строго соблюдать требования безопасности и своевременно устранять выявленные нарушения".Пресс-служба МВД РК

Немного ранее в МВД уточнили, что мошенники традиционно активизируются в преддверии праздничных дней. В ведомстве в очередной раз призвали граждан быть бдительными и напомнили о распространенных схемах обмана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
