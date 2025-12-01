#АЭС в Казахстане
События

Более 20 млн тенге штрафов: МВД подвело итоги очередных проверок

Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 09:30 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана усилило контроль за законным оборотом прекурсоров, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что в целях усиления контроля за легальным оборотом прекурсоров, используемых в промышленных целях, Комитетом по противодействию наркопреступности на территории страны ежеквартально проводится ОПМ "Дармек".

Так, осуществляются комплексные проверки предприятий на предмет соблюдения требований технической укрепленности помещений, в которых хранятся прекурсоры.

"С начала 2025 года проверке подвергнута 981 такая организация, ограничен оборот 421 тысячи тонн прекурсоров с наложением штрафов на сумму более 20 млн тенге".Пресс-служба МВД РК

Также отмечено, что в ходе проверок сотрудниками полиции неоднократно доводилось до сведения руководителей предприятий о необходимости строгого соблюдения действующего законодательства.

Несмотря на принимаемые меры, отмечают в МВД, ряд руководителей продолжают игнорировать установленные требования.

К примеру, в октябре по решению суда за нарушение требований по хранению прекурсоров у одного из ТОО, расположенного в Балхаше, отозвана лицензия на оборот с прекурсорами с наложением крупного штрафа.

"Обращаемся ко всем юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере легального оборота прекурсоров: Комитет по противодействию наркопреступности МВД будет последовательно продолжать работу по усилению контроля за оборотом прекурсоров и принимать весь комплекс предусмотренных законом мер вплоть до отзыва лицензий с привлечением к строгой ответственности".Пресс-служба МВД РК

Ранее в МВД заявили, что усиливают борьбу с киберпреступностью среди молодежи, включая случаи "swatting" – заведомо ложных сообщений о терактах и минировании.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
