В МВД назначен новый начальник Следственного департамента

Следственный департамент Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана возглавил Самат Аисов, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 9 февраля 2026 года.

Согласно данным пресс-службы ведомства, до назначения он занимал должность заместителя начальника Следственного департамента, имеет значительный практический и управленческий опыт работы в системе органов внутренних дел.

Известно, что в ходе представления министр внутренних дел Ержан Саденов обозначил приоритетные задачи, стоящие перед Следственным департаментом.

В их числе повышение качества досудебного расследования, обеспечение принципа неотвратимости наказания, соблюдение законности и прав граждан, а также усиление персональной ответственности руководителей за результаты следственной работы.

Немного ранее сменился и прокурор Астаны. Теперь им является Габит Муканов.