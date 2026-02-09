#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
События

В МВД назначен новый начальник Следственного департамента

Самат Аисов, начальник, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 12:16 Фото: пресс-служба МВД РК
Следственный департамент Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана возглавил Самат Аисов, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 9 февраля 2026 года.

Согласно данным пресс-службы ведомства, до назначения он занимал должность заместителя начальника Следственного департамента, имеет значительный практический и управленческий опыт работы в системе органов внутренних дел.

Известно, что в ходе представления министр внутренних дел Ержан Саденов обозначил приоритетные задачи, стоящие перед Следственным департаментом.

В их числе повышение качества досудебного расследования, обеспечение принципа неотвратимости наказания, соблюдение законности и прав граждан, а также усиление персональной ответственности руководителей за результаты следственной работы.

Немного ранее сменился и прокурор Астаны. Теперь им является Габит Муканов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
О ликвидации нарколабораторий в двух регионах Казахстана заявили в МВД
13:59, Сегодня
О ликвидации нарколабораторий в двух регионах Казахстана заявили в МВД
Назначен новый глава Департамента собственной безопасности МВД РК
10:14, 23 октября 2025
Назначен новый глава Департамента собственной безопасности МВД РК
Назначен новый начальник полиции Шымкента
15:36, 05 февраля 2026
Назначен новый начальник полиции Шымкента
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Его очень оберегают": скандал разгорелся после очередной победы Торехана Сабырхана
15:23, Сегодня
"Его очень оберегают": скандал разгорелся после очередной победы Торехана Сабырхана
"Это не есть хорошо": в России "осудили" Иэна Гэрри за "слом" карьеры Шавката Рахмонова
15:17, Сегодня
"Это не есть хорошо": в России "осудили" Иэна Гэрри за "слом" карьеры Шавката Рахмонова
Тренер "Хартса" указал на слабые стороны казахстанского новичка Чеснокова
14:50, Сегодня
Тренер "Хартса" указал на слабые стороны казахстанского новичка Чеснокова
Winter Run возвращается на проспект аль-Фараби: 15 февраля стартует беговой сезон в Алматы
14:48, Сегодня
Winter Run возвращается на проспект аль-Фараби: 15 февраля стартует беговой сезон в Алматы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: