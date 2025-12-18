Открытка с вирусом и "скидка мечты": МВД срочно предупредило казахстанцев
Мошенники традиционно активизируются в преддверии праздничных дней. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана. В ведомстве 18 декабря 2025 года вновь призвали граждан быть бдительными и напомнили о распространенных схемах обмана.
Так, известно, что злоумышленники рассылают "новогодние поздравления" с опасными файлами, а также публикуют поддельные объявления о подарках и товарах с искусственно заниженной ценой.
После перевода денег связь с ними прекращается.
Как обманывают через открытки:
- Приходит яркое поздравление с анимацией или музыкой.
- Пользователь открывает файл.
- Вирус получает доступ к паролям, банковским картам и приложениям.
Как действуют через объявления
- Предлагается товар или подарок по цене значительно ниже рыночной.
- Активно убеждают срочно перевести деньги.
- После оплаты объявление удаляется, связь с продавцом теряется.
Важно: мошенники часто используют фейковые аккаунты и поддельные отзывы, создавая видимость надежного продавца.
Как защититься:
- Не переводите деньги незнакомым продавцам заранее.
- Проверяйте отзывы и историю аккаунта.
- Оплачивайте товар только после его получения или выбирайте проверенные онлайн-магазины.
- Не открывайте файлы и ссылки от неизвестных лиц.
- Файлы с расширением .apk удаляйте сразу.
"Безопасность важнее любой "выгодной покупки". Защищайте себя и свои средства".Пресс-служба МВД РК
Также мы рассказывали, что в Казахстане участились случаи мошенничества, когда злоумышленники предлагают дешевую мебель, получают предоплату и исчезают.
