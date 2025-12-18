Открытка с вирусом и "скидка мечты": МВД срочно предупредило казахстанцев

Мошенники традиционно активизируются в преддверии праздничных дней. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана. В ведомстве 18 декабря 2025 года вновь призвали граждан быть бдительными и напомнили о распространенных схемах обмана.

Так, известно, что злоумышленники рассылают "новогодние поздравления" с опасными файлами, а также публикуют поддельные объявления о подарках и товарах с искусственно заниженной ценой.

После перевода денег связь с ними прекращается.

Как обманывают через открытки:

Приходит яркое поздравление с анимацией или музыкой.

Пользователь открывает файл.

Вирус получает доступ к паролям, банковским картам и приложениям.

Как действуют через объявления

Предлагается товар или подарок по цене значительно ниже рыночной.

Активно убеждают срочно перевести деньги.

После оплаты объявление удаляется, связь с продавцом теряется.

Важно: мошенники часто используют фейковые аккаунты и поддельные отзывы, создавая видимость надежного продавца.

Как защититься:

Не переводите деньги незнакомым продавцам заранее.

Проверяйте отзывы и историю аккаунта.

Оплачивайте товар только после его получения или выбирайте проверенные онлайн-магазины.

Не открывайте файлы и ссылки от неизвестных лиц.

Файлы с расширением .apk удаляйте сразу.

"Безопасность важнее любой "выгодной покупки". Защищайте себя и свои средства". Пресс-служба МВД РК

Также мы рассказывали, что в Казахстане участились случаи мошенничества, когда злоумышленники предлагают дешевую мебель, получают предоплату и исчезают.