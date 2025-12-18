Сенат одобрил изменения в антикоррупционном и семейном законодательстве

Депутаты Сената одобрили во втором чтении закон по вопросам исполнения решений Конституционного суда и возврата государству незаконно приобретенных активов, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что законом вносятся поправки в ряд законодательных актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, государственной службы, возврата государству незаконно приобретенных активов, наследования прав землепользования, а также исполнения алиментных обязательств.

"В частности, законом предусмотрены следующие ключевые изменения и дополнения. Нормативным постановлением Конституционного суда от 13 июня 2023 года не соответствующей Конституции признана статья 13 Закона "О противодействии коррупции" в части установления ограничения права на свободу предпринимательской деятельности лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, если такое ограничение не обусловлено целями защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения", – говорится в документе.

В этой связи Законом предлагается отмена общего запрета на занятие предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью для лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. При этом сохраняются установленные действующими нормативными правовыми актами ограничения для следующих категорий:

членов территориальных избирательных комиссий, осуществляющих полномочия на профессиональной постоянной основе;

служащих Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и уполномоченной организации в сфере гражданской авиации;

управленцев национальных холдингов и национальных компаний.

Дополнительно законом вводятся конкретные основания, при которых предпринимательская деятельность лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, является недопустимой, а именно:

если соответствующая деятельность препятствует выполнению должностных обязанностей;

если соответствующая деятельность влечет использование служебного имущества;

при наличии конфликта интересов.

Кроме того, нормативными постановлениями Конституционного суда Республики Казахстан от 4 декабря 2024 года и от 30 января 2025 года не соответствующими Конституции признаны отдельные нормы пункта 6 статьи 37 Кодекса Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье" и пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Республики Казахстан.

Изменениями, вносимыми в Земельный кодекс, уточняется порядок наследования права землепользования, что обеспечит единообразие процедур наследования как по закону, так и по завещанию. Поправками в Кодекс "О браке (супружестве) и семье" уточняется порядок удержания алиментов в твердой денежной сумме в отношении родителей, применяющих специальные налоговые режимы или выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан.

Законом также вносятся поправки в Закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", которые направлены на повышение прозрачности и эффективности процесса возврата незаконно приобретенных активов, а также на реализацию поручений главы государства, вытекающих из Послания народу Казахстана, которые предусматривают:

установление обязательства по опубликованию информации о принятых мерах по возврату государству незаконно приобретенных активов, об их результатах, использовании возвращенных активов в интересах граждан и государства, а также о принятых системных мерах по исключению причин и условий, способствующих незаконному приобретению и выводу активов;

регламентацию содержания соглашений, предусматривающих инвестирование средств в национальную экономику, строительство социально-культурных объектов или иной вклад в социально-экономическое развитие страны;

установление порядка заключения иных соглашений и нормы о непризнании незаконными активов, добровольно возвращенных государству.

Предлагаемые поправки направлены на повышение эффективности мер по возврату незаконно приобретенных активов и устранение неопределенностей в правоприменительной практике.

Ожидаемым результатом от принятия закона являются исполнение решений Конституционного суда, повышение прозрачности и результативности процесса возврата государству незаконно приобретенных активов, устранение пробелов в регулировании смежных правовых отношений.

