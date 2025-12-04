В Казахстане оптимизируют аттестацию адвокатов и нотариусов – Сенат одобрил закон

Депутаты Сената одобрили во втором чтении поправки в законодательство по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Сената Мурат Кадырбек, закон расширяет сферу административной юстиции, исключая из Гражданского процессуального кодекса отдельные категории публично-правовых споров и перенося их в Административно-процедурный процессуальный кодекс.

"Данный перенос осуществляется с учетом особенностей деятельности Конституционного суда Республики Казахстан, а также необходимости четкого разграничения конституционного судопроизводства и производства по делам об оспаривании законности подзаконных нормативных правовых актов. После принятия соответствующих поправок любой гражданин или юридическое лицо, считающие, что при принятии подзаконного нормативного правового акта (или отдельных его положений) были нарушены их права и законные интересы, смогут оспорить такой акт и обратиться с исковым заявлением в административный суд", – отметил Кадырбек.

По его словам, в Закон "О дорожном движении" вносятся поправки, касающиеся полномочий оператора единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и их прицепов, а также компетенций оператора пунктов технического осмотра.

Также закон предусматривает ряд изменений и дополнений, направленных на дальнейшее совершенствование порядка осуществления административных процедур.

В их числе:

досудебное рассмотрение споров; порядок приема, регистрации и возврата обращений;

уточнение сроков административных процедур и порядка их исчисления.

"Кроме того, в отраслевых законах – "О нотариате", "О судебно-экспертной деятельности", "Об адвокатской деятельности и юридической помощи", "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" – унифицирован порядок проведения аттестации лиц, претендующих на право заниматься соответствующими видами профессиональной деятельности. При этом более детальный регламент порядка и условий проведения аттестации будет определяться уполномоченным органом – Министерством юстиции", – добавил сенатор.

Ранее мы писали, что в Казахстане утверждены требования для нотариусов по выявлению клиентов, пытающихся легализовать незаконные доходы.