Сенат одобрил поправки в законодательство по вопросам управления многоквартирными жилыми домами

Депутаты Сената Парламента Казахстана одобрили во втором чтении поправки в законодательство по вопросам управления многоквартирными жилыми домами, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил сенатор Серик Шайдаров, на законодательном уровне предусматривается регулирование деятельности кооперативов собственников квартир, а также определение механизмов их функционирования, в том числе заключение договоров с объединением собственников имущества, а при выборе собственниками имущества формы управления в виде непосредственного совместного управления на основании протокола собрания и открытие отдельного банковского счета для каждого дома.

"Также определяется механизм создания и перерегистрации КСК, при котором КСК создается в двух и более домах, а действующие кооперативы должны в течение года привести свою деятельность в соответствие с предлагаемыми изменениями и пройти перерегистрацию", – сказал Серик Шайдаров.

В целях уточнения прав и обязанностей собственников имущества законом устанавливается, что собственники нежилых помещений обязаны уплачивать текущие взносы, утвержденные собранием, в размере, не превышающем более чем в два раза размер взносов, установленных для собственников квартир. При этом в рамках закона предлагается утверждение маслихатами минимального размера взносов на эксплуатационные расходы в многоквартирных жилых домах в месячных расчетных показателях.

Законом предусматриваются поправки в ст. 320 КоАП РК, которые вводят индивидуальную ответственность для председателя объединения собственников имущества многоквартирного жилого дома и субъекта управления объектом кондоминиума за нарушение сроков представления ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума.

Кроме того, предусматривается примечание, что штрафы будут накладываться персонально на физическое или юридическое лицо, осуществляющее управление домом.

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