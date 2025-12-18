Сенатор запросил оценку поправки о запрете пропаганды ЛГБТ

Сенатор Сергей Ершов 18 декабря 2025 года на пленарном заседании палаты поднял вопрос соответствия поправки о запрете пропаганды ЛГБТ международным обязательствам Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат напомнил, что в закон "О правах ребенка в РК" вносится поправка, согласно которой устанавливается запрет на пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Между тем этот вопрос активно обсуждается в обществе. И к нам в палату поступают обращения как от граждан, так и от различных НПО, в том числе международных, в которых приводится позиция, что рассматриваемая норма противоречит принятым Казахстаном международным обязательствам в области прав человека. В этой связи прошу уполномоченные органы дать ответы на вопросы. Министерство информации и культуры, проводится ли вами разъяснительная работа или встречи в НПО, в том числе международными, на которых подробно разъясняются цели и задачи предполагаемой нормы? И какая разъяснительная работа будет проводиться после принятия данного закона", – заявил сенатор.

В адрес Министерства юстиции он обратился с просьбой дать правовую оценку отдельным высказываниям о том, что данная норма не соответствует ратифицированным Республикой Казахстан международным договорам в сфере прав человека.

"Я хочу со всей ответственностью в первую очередь заявить, что если на ретроспективу обсуждения этого вопроса смотреть, то красной линией на каждом этапе проходил принцип фундаментальности прав человека и соответствия данных поправок Конституции, международным обязательствам РК. Если начинать отсчет с июня 2024 года, когда именно начала обсуждаться петиция, которая на портале была размещена, то в рабочую группу в рамках обсуждения этой петиции были включены все НПО, которые занимаются этим вопросом, а также правозащитные организации. Все заседания проходили максимально открыто, максимально транспарентно", – ответил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов.

Он отметил, что на каждом этапе обсуждения все участники были выслушаны, после чего проводились встречи на различных площадках, в том числе в июне – в рамках защиты Универсального периодического обзора в Европейском офисе ООН, где экспертам разъяснялись положения закона. Кроме того, при Министерстве юстиции действует рабочая группа с Европейским союзом.

"На этой площадке мы также эти нормы обсуждали с нашими коллегами. Более того, во время гражданского форума у нас были специальные площадки на базе разных министерств, в том числе МЮ, где также мы встречались с НПО и обсуждали этот вопрос. То есть недостатка в разъяснении этих норм не было. Касательно будущего и того, если эти нормы будут одобрены Сенатом, мы уже сейчас видим потребность в их открытом обсуждении, потому что есть ряд вопросов по правоприменению. И я хочу заверить, что все эти обсуждения будут максимально открыты, даже если мы будем с онлайн-платформами, с онлайн-кинотеатрами обсуждать введение и правоприменение этих норм, на каждом этапе будут присутствовать и НПО, и правозащитники, которые работают по этому вопросу", – резюмировал он.

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова дополнила, что Казахстан является участником множества международных договоров, включая международный пакт о гражданских и политических правах.

"Так вот, международное право позволяет ограничивать право на высказывание мнения. Но это у нас статья 19 прим. 3 этого пакта. Но при этом основанием должно быть обязательно закрепление этого ограничения в законе и, исходя из защиты интересов государственной безопасности, общественного порядка, нравственности, здоровья. В продолжение вопроса о принадлежности к ЛГБТ хотелось бы подчеркнуть, что это у нас не является правонарушением как по законодательству РК, так и по международному законодательству. Ответственность мы за это не устанавливаем. Это касается исключительно пропаганды. Связано с публичной пропагандой ЛГБТ. И, резюмируя, скажу, что это соответствует ратифицированным РК международным договорам", – продолжила она.

12 ноября 2025 года депутаты Мажилиса во втором чтении приняли поправки в части запрета на пропаганду ЛГБТ. Сегодня Сенат одобрил их в первом чтении и включил вопрос в повестку дня для рассмотрения во втором чтении.