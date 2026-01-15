К чему готовиться бизнесу в 2026 году
Мероприятие посвящено ключевым итогам 2025 года и изменениям, к которым бизнесу в Казахстане нужно готовиться в 2026 году.
Речь пойдет о новом Налоговом кодексе, цифровом и корпоративном праве, спецрежимах (Astana Hub, МФЦА), инвестиционных преференциях и валютном регулировании.
Также вы получите практические рекомендации по подготовке к налоговой реформе.
В программе:
1. Цифровые доказательства и смарт-контракты:
● Как принятый Цифровой кодекс изменил статус электронной переписки, логов и смарт-контрактов в судах.
● Последствия для бизнеса: усиление требований к хранению электронных документов и протоколированию сделок.
2. Изменения в специальных налоговых режимах (СНР):
● Astana hub. Нововведения в регулировании. Случаи нарушения условий участия в Astana Hub. Рекомендации.
● Юрисдикция МФЦА. Нововведения в регулировании и льготах.
3. Налоговая реформа (новый Налоговый кодекс РК):
● Ставки налогов и налоговые режимы.
● Налоговые проверки: новые правила и особенности.
● Изменения в налогообложении доходов нерезидентов.
4. Ответы на вопросы участников.
Ведущие:
- Алибек Слан, ведущий юрист REVERA Kazakhstan.
- Равиль Кассильгов, управляющий партнер KP Disputes.