К чему готовиться бизнесу в 2026 году

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от информационной системы "PRG".

Мероприятие посвящено ключевым итогам 2025 года и изменениям, к которым бизнесу в Казахстане нужно готовиться в 2026 году.

Речь пойдет о новом Налоговом кодексе, цифровом и корпоративном праве, спецрежимах (Astana Hub, МФЦА), инвестиционных преференциях и валютном регулировании.

Также вы получите практические рекомендации по подготовке к налоговой реформе.

В программе:

1. Цифровые доказательства и смарт-контракты:

● Как принятый Цифровой кодекс изменил статус электронной переписки, логов и смарт-контрактов в судах.

● Последствия для бизнеса: усиление требований к хранению электронных документов и протоколированию сделок.

2. Изменения в специальных налоговых режимах (СНР):

● Astana hub. Нововведения в регулировании. Случаи нарушения условий участия в Astana Hub. Рекомендации.

● Юрисдикция МФЦА. Нововведения в регулировании и льготах.

3. Налоговая реформа (новый Налоговый кодекс РК):

● Ставки налогов и налоговые режимы.

● Налоговые проверки: новые правила и особенности.

● Изменения в налогообложении доходов нерезидентов.

4. Ответы на вопросы участников.

Ведущие: