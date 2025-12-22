В Семее открылся современный Дворец школьников
Выступая на церемонии открытия, глава региона отметил, что новый объект является важным проектом, который выведет образовательную инфраструктуру области на качественно новый уровень.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании августовской конференции этого года на тему "Будущее образования: добропорядочный гражданин, профессиональный специалист", подчеркнул: "Сегодня – время знаний и науки. В эпоху глобализации преимущество будет у той страны, которая овладела передовыми знаниями и новыми технологиями. Если сегодня мы воспитаем сознательное поколение, завтра будем в авангарде времени. Поэтому поддержка этой сферы останется одним из ключевых приоритетов государственной политики".
Фото: акимат области Абай
Новый объект, без сомнения, станет уникальным центром, предоставляющим детям и подросткам широкие возможности развития по спортивно-оздоровительным, художественно-эстетическим, научно-техническим и гуманитарным направлениям. Кроме того, Дворец школьников станет методическим центром для организаций дополнительного образования региона, здесь будут проводиться различные мероприятия для педагогов и учащихся.
Строительство Дворца школьников было начато по специальному поручению главы государства и стало первым завершенным социальным объектом, возведенным с момента образования области Абай. Проект стартовал в 2023 году и был включен в Дорожную карту премьер-министра на 2024-2026 годы. Однако из-за финансовых трудностей строительство было приостановлено. В текущем году при поддержке правительства было выделено 7,6 млрд тенге, что позволило возобновить и завершить строительство. Сегодня мы собрались на открытие десятого в стране Дворца школьников.
Фото: акимат области Абай
"С учетом расположения объекта для обеспечения безопасности и удобства передвижения детей планируется строительство специального пешеходного моста. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Действующий в Семее Дворец молодежи был открыт в 1991 году, и с тех пор подобных объектов дополнительного образования в городе не строилось. Дворец школьников станет важным пространством для развития творчества, интеллектуального потенциала и лидерских качеств детей, превращая образование в образ жизни. Благодарю всех коллег и партнеров, внесших вклад в реализацию этого важного проекта. Пусть новый очаг знаний откроет путь к мечтам наших детей и послужит будущему страны", – отметил аким области.
Строительство объекта началось в 2023 году. Общая площадь здания составляет 9 800 квадратных метров. Дворец школьников рассчитан на 500 детей и может принимать до 1 500 учащихся в сменном режиме.
Фото: акимат области Абай
В учреждении функционируют два бассейна, залы хореографии, восточных единоборств, фитнеса, настольного тенниса, настольных игр, кабинеты вокала и инструментальной музыки, студии звукозаписи, скульптуры и ART-студии, классы актерского мастерства, архитектуры, а также игровые и имитационные учебные кабинеты с применением VR-технологий.
В рамках научно-технического направления предусмотрены авиамоделирование, возобновляемые источники энергии, аквапоника и гидропоника, нейролаборатория и нейроробототехника, 3D-печать и моделирование (M-TECH), программирование, видеография и кино, лаборатории по естественным наукам, а также астрономическая обсерватория.
Фото: акимат области Абай
По гуманитарному направлению работают медиацентр и кабинет многоязычной лингвистики (казахский, русский, английский и другие иностранные языки). В целях всестороннего развития детей открыты сенсорная комната и кабинет развития речи в рамках психологической поддержки. Также в историко-краеведческом направлении действуют интерактивная библиотека с коворкинг-зоной и краеведческий клуб.