Общество

Где в Алматы покататься на коньках этой зимой

Бесплатные катки, бесплатный каток, катание на коньках, ледовый каток, ледовые катки, новогодние катки, новогодний каток, каток, катки, зимние каникулы, новогодние праздники, зимний отдых, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 12:35 Фото: pexels
В акимате Алматы сегодня, 19 декабря 2025 года, рассказали о зимних развлечениях в городе. Известно, что в мегаполисе будут работать более 20 катков, сообщает Zakon.kz.

Из них, как подчеркнули в пресс-службе, 11 социальные, расположенные во всех районах Алматы, 9 – частные, открытые на базе торговых центров и спортивных комплексов.

Стоит также отметить, что восемь социальных катков уже принимают посетителей, остальные откроются в ближайшие дни.

Уже открыты катки по следующим адресам:

  • Алатауский район – ЛД "Алматы Арена".
  • Бостандыкский район – парк Первого Президента.
  • Бостандыкский район – парк Фонда Первого Президента (ул. Ганди).
  • Медеуский район – Дворец Республики.
  • Медеуский район – ЛД "Халык Арена".
  • Медеуский район – парк 28 панфиловцев.
  • Жетысуский район – парк "Гүлдер".
  • Алмалинский район – парковка КБТУ.

Откроются в ближайшие дни:

  • Наурызбайский район – территория акимата.
  • Турксибский район – стадион "Авиатор".
  • Жетысуский район – парк Kokjiek Garden.

18 декабря 2025 года на площади Абая состоялась торжественная церемония зажжения главной елки города, которая традиционно стала одним из самых ожидаемых и масштабных зимних событий для жителей и гостей мегаполиса. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
