Где в Алматы покататься на коньках этой зимой
В акимате Алматы сегодня, 19 декабря 2025 года, рассказали о зимних развлечениях в городе. Известно, что в мегаполисе будут работать более 20 катков, сообщает Zakon.kz.
Из них, как подчеркнули в пресс-службе, 11 – социальные, расположенные во всех районах Алматы, 9 – частные, открытые на базе торговых центров и спортивных комплексов.
Стоит также отметить, что восемь социальных катков уже принимают посетителей, остальные откроются в ближайшие дни.
Уже открыты катки по следующим адресам:
- Алатауский район – ЛД "Алматы Арена".
- Бостандыкский район – парк Первого Президента.
- Бостандыкский район – парк Фонда Первого Президента (ул. Ганди).
- Медеуский район – Дворец Республики.
- Медеуский район – ЛД "Халык Арена".
- Медеуский район – парк 28 панфиловцев.
- Жетысуский район – парк "Гүлдер".
- Алмалинский район – парковка КБТУ.
Откроются в ближайшие дни:
- Наурызбайский район – территория акимата.
- Турксибский район – стадион "Авиатор".
- Жетысуский район – парк Kokjiek Garden.
18 декабря 2025 года на площади Абая состоялась торжественная церемония зажжения главной елки города, которая традиционно стала одним из самых ожидаемых и масштабных зимних событий для жителей и гостей мегаполиса. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.
