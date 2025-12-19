Где в Алматы покататься на коньках этой зимой

В акимате Алматы сегодня, 19 декабря 2025 года, рассказали о зимних развлечениях в городе. Известно, что в мегаполисе будут работать более 20 катков, сообщает Zakon.kz.

Из них, как подчеркнули в пресс-службе, 11 – социальные, расположенные во всех районах Алматы, 9 – частные, открытые на базе торговых центров и спортивных комплексов.

Стоит также отметить, что восемь социальных катков уже принимают посетителей, остальные откроются в ближайшие дни.

Уже открыты катки по следующим адресам:

Алатауский район – ЛД "Алматы Арена".

Бостандыкский район – парк Первого Президента.

Бостандыкский район – парк Фонда Первого Президента (ул. Ганди).

Медеуский район – Дворец Республики.

Медеуский район – ЛД "Халык Арена".

Медеуский район – парк 28 панфиловцев.

Жетысуский район – парк "Гүлдер".

Алмалинский район – парковка КБТУ.

Откроются в ближайшие дни:

Наурызбайский район – территория акимата.

Турксибский район – стадион "Авиатор".

Жетысуский район – парк Kokjiek Garden.

18 декабря 2025 года на площади Абая состоялась торжественная церемония зажжения главной елки города, которая традиционно стала одним из самых ожидаемых и масштабных зимних событий для жителей и гостей мегаполиса. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.