Более 40 новогодних елок одновременно зажгли в Астане

В Астане вечером 19 декабря 2025 года состоялась церемония зажжения главной елки столицы, которая собрала тысячи горожан и гостей города. Семьи с детьми, молодежь и пожилые пары пришли разделить момент начала новогодней сказки, передает корреспондент Zakon.kz.

Еще задолго до официального начала праздника площадь перед стадионом "Астана Арена" начала наполняться людьми.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Семьи с детьми, компании друзей, пожилые пары приходили заранее – просто погулять, почувствовать атмосферу и стать частью большого городского события.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Малыши тянули родителей к горке и катку, кто-то спешил к усадьбе Деда Мороза, а над площадью уже витал запах горячего чая и угощений с ярмарки. Они также бегали по снегу, рассматривая украшения и яркие огни, родители фотографировали первые кадры вечера, а над площадью уже витало предвкушение праздника.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Морозы сегодня слегка отступили, и погода выдалась по-настоящему комфортной для зимней прогулки – снежно, но без колючего холода. Атмосферу праздника усиливал снегопад: крупные мягкие снежинки неторопливо кружились в воздухе, словно укутывая происходящее невидимым покрывалом уюта. Мягкая зимняя погода будто сама подыгрывала настроению вечера, позволяя подолгу оставаться на свежем воздухе.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

С 17:30 здесь стартовала насыщенная программа: интерактивы для детей, музыка, которая заставляла детей замирать от восторга, а взрослых – доставать телефоны.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Работали большой ледовый каток и горка, принимала гостей усадьба Деда Мороза, а праздничная ярмарка манила ароматами горячего чая и угощений.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Жители столицы охотно делились своими эмоциями. Одна из мам рассказала, что они специально пришли пораньше, чтобы все успеть и никуда не спешить. Один из отцов отметил, что для их семьи зажжение елки уже стало доброй традицией, и каждый год они приходят на праздник вместе с детьми. Другие горожане признавались, что в конце года особенно хочется сказки и теплых эмоций, поэтому такие вечера они стараются не пропускать.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Праздничная атмосфера в этот вечер стала частью большого городского замысла. В этом году новогодние мероприятия в столице проходят в едином сказочном стиле "Ертегі Fest", который превращает Астану в пространство волшебства, света и уюта.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Иллюминация, тематические инсталляции, ледовые развлечения и продуманные общественные зоны создают ощущение настоящей зимней сказки. Подготовка к празднику началась еще в начале декабря: по всему городу поэтапно монтировали катки, горки, фотозоны и малые архитектурные формы, и столица заметно преобразилась.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Ровно в 18:00 наступил тот самый момент. Одновременно в шести районах Астаны зажглись более 40 новогодних елок. В районе Нура огни вспыхнули сразу на 11 локациях, а главная 25-метровая елка у "Астана Арены" озарила площадь ярким светом.

Фото: Пресс-служба акимата Астаны

Люди зааплодировали, кто-то закричал от радости, дети радостно подпрыгивали, а взрослые улыбались и обнимали близких. Кто-то загадывал желание, а кто-то просто стоял и смотрел на огни, ловя ощущение приближающегося праздника. Для многих горожан этот синхронный момент стал настоящим символом начала зимней сказки и новогоднего настроения.



В Алматы новогодние елки зажгли накануне, 18 декабря. Как это было, смотрите здесь.

