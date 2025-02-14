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Общество

Снег с метелью, дождь и туман накроют Казахстан 15 февраля

Снег с метелью, дождь и туман накроют Казахстан 15 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 17:56 Фото: unsplash
О том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 15 февраля 2025 года, рассказали синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", атмосферные фронтальные разделы, проходящие по территории страны, обусловят неустойчивый характер погоды.

"На большей части республики ожидается снег с метелью, на западе, юго-западе, юге осадки (дождь, снег). По республике прогнозируется усиление ветра, туман, на юге, западе гололед", – следует из прогноза.

Ранее сообщалось, что новый циклон принесет в Казахстан долгожданное тепло. А о погоде на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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