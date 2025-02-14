Снег с метелью, дождь и туман накроют Казахстан 15 февраля

Фото: unsplash

О том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 15 февраля 2025 года, рассказали синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", атмосферные фронтальные разделы, проходящие по территории страны, обусловят неустойчивый характер погоды. "На большей части республики ожидается снег с метелью, на западе, юго-западе, юге осадки (дождь, снег). По республике прогнозируется усиление ветра, туман, на юге, западе гололед", – следует из прогноза. Ранее сообщалось, что новый циклон принесет в Казахстан долгожданное тепло. А о погоде на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте можете узнать здесь.

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