Социальная поддержка, развитие молодежи и благотворительность: прогрессивные проекты 2025 года

В нынешнем Послании народу президент Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что современной молодежи важно быть образованной, осваивать современные технологии, чтобы наш народ оставался в авангарде прогресса. Вместе с тем глава государства отметил необходимость укрепления патриотизма.

Эти приоритеты Послания уже многие годы служат ценностным ориентиром Фонда Нурсултана Назарбаева.

Школьники и педагоги со всей страны получили возможность приобрести новые навыки и знания, найти свое призвание и стать на уровень выше благодаря реализации проектов КФ "El umiti" при Фонде Нурсултана Назарбаева. Среди них – "El umiti talent", "El umiti premiasy", "El umiti camp", "Қола домбыра", "Жұлдыз болғым келеді". Проекты охватили тысячи школьников. По итогам проектов ребята получили ценные призы, денежные сертификаты, путевки за рубеж.

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

В национальной олимпиаде для сельских школьников "Мың бала" приняли участие 65 182 учащихся 6-х классов. 550 победителей обучаются в "Дарын", "Білім-Инновация" и РФМШ.

II Международный форум психологов объединил представителей Министерства просвещения РК, управлений образования, 300 школьных психологов, а также экспертов Европы.

В рамках проекта "Smart ustaz" обучение по повышению компетенций прошли 560 педагогов. Разработаны программы для школьников 14-18 лет и для развития педагогов. Создан аудиовизуальный контент для онлайн-курсов.

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

Команда проекта "Qabilet" представила страну на 26-й Всемирной конференции Всемирного совета по одаренности и талантам в Португалии. Представлены авторские методики развития способностей детей.

Участницы El Umiti Premiasy получили награду Discovery of the Year на Digital Bridge, представив стартап в сфере нейротехнологий. Победитель "Мың бала-2019" Ерқанат Кеңшілік вошел в число сильнейших математиков мира, став победителем Международной математической олимпиады.

Конкурс студенческий стипендий собрал 259 заявок со всей страны. Обладателями стипендий стали 40 студентов. Стипендии будут выплачиваться дополнительно к общеустановленным государственным стипендиям.

Комиссией Премии Фонда в области науки и техники, культуры и искусства рассмотрено свыше 120 проектов. Премии получили 20 участников.

На конкурс на предоставление грантов для поездок на международные и республиканские мероприятия в области культуры и искусства поступило 26 заявок, вручено 10 грантов.

В Талдыкоргане, Павлодаре и Петропавловске стартовал проект по робототехнике "Ozyq Urpaq". Он помогает развить инженерное мышление и интерес школьников к программированию. Охвачено 15 школ, где прошли обучение более 750 детей, 30 педагогов-информатиков.

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

Уже 5 лет проект "Қамқорлық", реализуемый с Samruk Kazyna Trust, фондом "Қазақстан халқына" и акиматами, помогает в лечении тысячам детей.

В 2025 году начали работу четыре реабилитационных центра QH, созданные в городах Сарканде, Аральске, селах Шалкар и Бейнеу. Открылись два центра раннего вмешательства в Алматы и Кызылорде.

В уходящем году реабилитационные центры и центры раннего вмешательства "Қамқорлық" приняли более 21 000 детей.

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

В конце 2025 года в городах Туркестане и Караганде открылись два центра для детей с расстройствами аутистического спектра.

Центры за 5 лет приняли свыше 80 500 детей. Из них около 7 500 начали ходить и свыше 9 300 начали говорить.

Поддержка НПО, которые занимаются социальной работой, – важный приоритет в работе Фонда. В этом году в рамках Ярмарки социальных идей и проектов всего поступило 132 заявки. 10 победителей получили грант на реализацию социально значимых проектов.

Финансирование проектов НПО осуществлялось и в ходе проведения дней Фонда в регионах, где вручались денежные сертификаты.

Благотворительная инициатива "Qolqanat", направленная на оказание адресной поддержки, охватила 900 семей. Они получили товары первой необходимости.

Проекты дали возможность тысячам юных казахстанцев раскрыть способности, поддержали НПО, детей на пути к выздоровлению, оказали помощь тем, кто находится в трудной ситуации.