В Казахстане с 2025 года внедрят механизм "социального кошелька"

Государство последовательно наращивает социальные расходы с учетом необходимости поддержки уязвимых категорий граждан. Об этом 2 сентября 2024 года заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, сейчас более половины государственного бюджета идет на социальную сферу.

"Для поддержки семей с детьми увеличен срок выплаты пособий по уходу за ребенком с одного до полутора лет. С начала текущего года введены спецвыплаты для лиц, занятых на работе с вредными условиями труда. Стартовал масштабный проект "Нацфонд – детям", в рамках которого более 300 млрд тенге из доходов Национального фонда были распределены на счета 7 млн детей. Однако следует признать, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан. Нередко их получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в такой помощи. Нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом данного аспекта. Поручаю правительству с начала следующего года внедрить механизм "социального кошелька". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что государственная поддержка должна быть ориентирована на действительно нуждающихся в ней граждан.

"Иначе говоря, необходимо, чтобы социальная помощь оказывалась на принципах справедливости, открытости и эффективности". Касым-Жомарт Токаев

Видеотрансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь.