Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане с 2025 года внедрят механизм "социального кошелька"

Пустой кошелек, безработица, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 12:02 Фото: Zakon.kz
Государство последовательно наращивает социальные расходы с учетом необходимости поддержки уязвимых категорий граждан. Об этом 2 сентября 2024 года заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, сейчас более половины государственного бюджета идет на социальную сферу.

"Для поддержки семей с детьми увеличен срок выплаты пособий по уходу за ребенком с одного до полутора лет. С начала текущего года введены спецвыплаты для лиц, занятых на работе с вредными условиями труда. Стартовал масштабный проект "Нацфонд – детям", в рамках которого более 300 млрд тенге из доходов Национального фонда были распределены на счета 7 млн детей. Однако следует признать, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан. Нередко их получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в такой помощи. Нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом данного аспекта. Поручаю правительству с начала следующего года внедрить механизм "социального кошелька".Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что государственная поддержка должна быть ориентирована на действительно нуждающихся в ней граждан.

"Иначе говоря, необходимо, чтобы социальная помощь оказывалась на принципах справедливости, открытости и эффективности".Касым-Жомарт Токаев

Видеотрансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь.

Читайте также

Послание Токаева народу Казахстана
У нас нет и никогда не будет никаких "фобий" – президент
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Похолодание и сильные дожди надвигаются на Казахстан
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Токаев: Здоровье и безопасность солдат – особая ответственность руководства армии
Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт 2024 год Выплаты Пособия Послание Токаева – 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Вид на город Алматы, новостройки, жилые дома, осень
Жара в Шымкенте и заморозки в Астане: какая погода ждет жителей трех мегаполисов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: