Закон об ИИ, суперкомпьютеры и стартап-единорог: итоги 2025 года в цифровизации Казахстана
Об этом сегодня, 30 декабря 2025 года, напомнил помощник – пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
Так, он уточнил, что в рамках формирования цифровой экосистемы Казахстана по поручению главы государства в сфере ИИ и цифровизации уже проделан огромный массив работы.
Законодательным прорывом стало принятие закона "Об искусственном интеллекте". Таким образом, Казахстан стал одной из первых стран в мире, на законодательном уровне закрепивших основы регулирования общественных отношений в сфере ИИ.
В целях усиления координации государственной политики в сфере ИИ президент учредил Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.
Кроме того, в июле Касым-Жомарт Токаев официально запустил национальный суперкомпьютер Аlemcloud в Астане. По итогам состоявшегося в ноябре тестирования он занял 86-е место в мировом рейтинге суперкомпьютеров TOP-500.
Также АО "Казахтелеком" осуществило поставку в Алматы второго суперкомпьютера Al‑Farabium, который расположился на 103-й позиции в глобальном рейтинге.
"Глава государства считает, что в первую очередь нужно сосредоточить усилия на подготовке квалифицированных специалистов. Поэтому он предложил создать в стране специализированный исследовательский университет в области ИИ", – пишет Желдибай.
Еще отмечено, что в Астане открыт Международный центр искусственного интеллекта Alemai.
Также для студентов запущена программа AI-Sana, по которой уже прошли обучение более 440 тысяч человек.
"Знаковым событием стало появление первого казахстанского стартапа-единорога в сфере ИИ – Higgsfield AI", – говорится в заключительной части.
