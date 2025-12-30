Закон об ИИ, суперкомпьютеры и стартап-единорог: итоги 2025 года в цифровизации Казахстана

В Послании за 2025 год президент Касым-Жомарт Токаев поставил стратегическую задачу превратить Казахстан в полноценное цифровое государство в течение трех лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 30 декабря 2025 года, напомнил помощник – пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

Так, он уточнил, что в рамках формирования цифровой экосистемы Казахстана по поручению главы государства в сфере ИИ и цифровизации уже проделан огромный массив работы.

Законодательным прорывом стало принятие закона "Об искусственном интеллекте". Таким образом, Казахстан стал одной из первых стран в мире, на законодательном уровне закрепивших основы регулирования общественных отношений в сфере ИИ.

В целях усиления координации государственной политики в сфере ИИ президент учредил Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Кроме того, в июле Касым-Жомарт Токаев официально запустил национальный суперкомпьютер Аlemcloud в Астане. По итогам состоявшегося в ноябре тестирования он занял 86-е место в мировом рейтинге суперкомпьютеров TOP-500.

Также АО "Казахтелеком" осуществило поставку в Алматы второго суперкомпьютера Al‑Farabium, который расположился на 103-й позиции в глобальном рейтинге.

"Глава государства считает, что в первую очередь нужно сосредоточить усилия на подготовке квалифицированных специалистов. Поэтому он предложил создать в стране специализированный исследовательский университет в области ИИ", – пишет Желдибай.

Еще отмечено, что в Астане открыт Международный центр искусственного интеллекта Alemai.

Также для студентов запущена программа AI-Sana, по которой уже прошли обучение более 440 тысяч человек.

"Знаковым событием стало появление первого казахстанского стартапа-единорога в сфере ИИ – Higgsfield AI", – говорится в заключительной части.

