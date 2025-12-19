Пять автобусов изменят схемы движения в Алматы

В Алматы сразу пять автобусов изменят схемы движения. Это связано с проводимыми дорожными работами, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 декабря 2025 года, жителей и гостей южной столицы предупредили в транспортном холдинге.

В официальном заявлении сказано:

"В связи с ненадлежащим состоянием дорожного полотна на участке правого поворота, с улицы Жаужурек на улицу вдоль БАКа, с 20 декабря и до устранения нарушений временно изменятся схемы движения маршрутов № 10, № 10А, № 124, № 218 и № 81".

№10 – в северном направлении: ул. Мамбетова – ул. вдоль БАКа – ул. Саина – ул. Космонавтов (пос. Боралдай), далее по схеме;

№10А – в южном направлении: ул. Космонавтов (пос. Боралдай) – ул. Саина – ул. вдоль БАКа – ул. Мамбетова, далее по схеме;

№81 – в северном направлении: ул. вдоль БАКа – ул. Саина – ул. Космонавтов (пос. Боралдай), далее по схеме. В обратном направлении: Сорбулакский тракт – ул. Саина – ул. вдоль БАКа, далее по схеме;

№124 – в северном направлении: ул. Мамбетова – ул. вдоль БАКа – ул. Саина – ул. Космонавтов (пос. Боралдай), далее по схеме. В обратном направлении: ул. Космонавтов (пос. Боралдай) – ул. Саина – ул. вдоль БАКа – ул. Мамбетова, далее по схеме;

№218 – в северном направлении: ул. Мамбетова – ул. вдоль БАКа – ул. Саина – ул. Космонавтов (пос. Боралдай), далее по схеме. В обратном направлении: ул. Космонавтов (пос. Боралдай) – ул. Саина – ул. Вдоль БАКа – ул. Мамбетова, далее по схеме.

Ранее аким города Дархан Сатыбалды заявил о планах "пересадить" до 65% жителей в автобусы.