Пять автобусов изменили схемы движения в Алматы: список

В Алматы сразу пять автобусов изменили схемы движения из-за временного ограничения движения на участке ул. Тимирязева, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня жителей и гостей южной столицы предупредили в транспортном холдинге:

"В связи с проведением строительно-монтажных работ на улицах Тимирязева и Желтоксан в рамках реализации проекта BRT с 08:00 22 июля до 06:00 23 июля будет временно ограничено движение транспортных средств на участке ул. Тимирязева: от пересечения с ул. Байтурсынова и по ул. Желтоксан до пересечения с ул. Сатпаева".

Из-за временного ограничения изменили схемы движения пять автобусов:

№32

В восточном направлении: ул. Тимирязева – ул. Байтурсынова – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан, далее по схеме;

ул. Тимирязева – ул. Байтурсынова – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан, далее по схеме; В обратном направлении: ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – ул. Байтурсынова – ул. Тимирязева, далее по схеме.

№45

В восточном направлении: ул. Тимирязева – ул. Байтурсынова – ул. Сатпаева, далее по схеме;

ул. Тимирязева – ул. Байтурсынова – ул. Сатпаева, далее по схеме; В обратном направлении: ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая – ул. Байтурсынова – ул. Тимирязева, далее по схеме.

№70

В восточном направлении: ул. Тимирязева – ул. Байтурсынова – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина, далее по схеме;

ул. Тимирязева – ул. Байтурсынова – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина, далее по схеме; В обратном направлении: пр. Сейфуллина – пр. Абая – ул. Байтурсынова – ул. Тимирязева, далее по схеме.

№124

В восточном направлении: ул. Тимирязева – ул. Байтурсынова – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина, далее по схеме;

ул. Тимирязева – ул. Байтурсынова – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина, далее по схеме; В обратном направлении: пр. Сейфуллина – пр. Абая – ул. Байтурсынова – ул. Тимирязева, далее по схеме.

№205

В восточном направлении: ул. Тимирязева – ул. Байтурсынова – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан, далее по схеме;

ул. Тимирязева – ул. Байтурсынова – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан, далее по схеме; В обратном направлении: ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – ул. Байтурсынова – ул. Тимирязева, далее по схеме.

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Ранее алматинцев предупредили о введении временного ограничения движения по ул. Желтоксан. Причина – проведение строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT.