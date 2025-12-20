Мясо, молоко, хлеб? Что чаще всего покупают казахстанцы

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало результаты выборочного обследования, проведенного среди 11,7 тыс. домашних хозяйств, о потреблении продуктов питания за III квартал 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным исследования, наибольшие расходы на продукты питания в потребительских расходах домашних хозяйств приходятся на мясо и мясопродукты (18,3%), а также на хлебопродукты и крупяные изделия (7,6%).

Особое внимание стоит обратить на высокие уровни потребления мяса и мясопродуктов в таких регионах, как Алматы, области Жетысу, Карагандинская и Акмолинская области, где в среднем на одного человека приходится 24 кг мяса в квартал.

В то время как в Шымкенте этот показатель значительно ниже – всего 16,1 кг на человека в квартал.

Что касается других продуктов, то Туркестанская область занимает лидерство по потреблению хлебопродуктов и крупяных изделий – 43,4 кг на душу населения в квартал.

В Северо-Казахстанской области наибольшее потребление рыбных продуктов – 5,8 кг на человека за квартал, в Акмолинской области отмечается высокий уровень потребления молочных продуктов – 83,1 кг. В городе Алматы, в свою очередь, больше всего потребляют овощей и фруктов – 30,76 кг и 36,9 кг, соответственно.

В среднем за III квартал 2025 года потребление по отдельным категориям продуктов питания на душу населения составило:

Картофель – 11,3 кг.

Хлебопродукты и крупяные изделия – 31,7 кг.

Мясо и мясопродукты – 21,2 кг.

Фрукты – 29,6 кг.

Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия – 11,4 кг.

Молочные продукты – 60,5 кг.

Яйца – 53,9 штуки.

Рыба и морепродукты – 3,6 кг.

