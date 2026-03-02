Превысило 20,5 миллиона: названа точная численность населения Казахстана
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 2 марта 2026 года, Бюро национальной статистики (БНС) опубликовало обновленные данные о численности населения Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Соответствующие данные появились в Telegram-канале БНС:
"По состоянию на 1 февраля текущего года численность населения страны достигла 20 518 005 человек. В городской местности проживают 13 106 358 человек, в сельской – 7 411 647 человек".
Фото: stat.gov.kz
Согласно статистике, с начала года прирост населения составил 18,1 тыс. человек. Из них:
- 15,8 тыс. за счет естественного прироста,
- 2,3 тыс. – положительного сальдо миграции.
"Отметку в 20 млн жителей Казахстан преодолел в ноябре 2023 года", – напомнили в Бюро национальной статистики.
Численность казахстанцев на 1 января 2026 года составляла 20 495 975 человек.
О том, как менялась численность населения в Казахстане с конца XIX века, можете узнать здесь.
