Общество

Превысило 20,5 миллиона: названа точная численность населения Казахстана

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 15:59 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 2 марта 2026 года, Бюро национальной статистики (БНС) опубликовало обновленные данные о численности населения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие данные появились в Telegram-канале БНС:

"По состоянию на 1 февраля текущего года численность населения страны достигла 20 518 005 человек. В городской местности проживают 13 106 358 человек, в сельской – 7 411 647 человек".

Фото: stat.gov.kz

Согласно статистике, с начала года прирост населения составил 18,1 тыс. человек. Из них:

  • 15,8 тыс. за счет естественного прироста,
  • 2,3 тыс. – положительного сальдо миграции.
"Отметку в 20 млн жителей Казахстан преодолел в ноябре 2023 года", – напомнили в Бюро национальной статистики.

Численность казахстанцев на 1 января 2026 года составляла 20 495 975 человек.

О том, как менялась численность населения в Казахстане с конца XIX века, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
