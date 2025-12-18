Жителям Алматы сообщили хорошие новости о ярмарках выходного дня
Ярмарки выходного дня в двух районах Алматы переходят на трехдневный формат работы. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы городского акимата.
Так, до наступления Нового года ярмарки в Ауэзовском и Бостандыкском районах будут работать в расширенном формате – по пятницам, субботам и воскресеньям.
В ведомстве подчеркивают, что переход на трехдневный режим позволит жителям и гостям города в удобное время приобрести свыше 1 000 наименований продукции, включая овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, а также социально значимые продовольственные товары по доступным ценам, что весьма актуально в преддверии праздничных дней.
В остальных районах города ярмарки продолжат работу в привычном двухдневном формате.
Адреса проведения ярмарок:
- Ауэзовский район – ул. Утеген батыра (ниже проспекта Абая).
- Бостандыкский район – мкр. "Казахфильм" (выше проспекта аль-Фараби).
- Алмалинский район – ул. Масанчи (между ул. Айтеке би и ул. Гоголя).
- Алмалинский район – пересечение улиц Жамбыла и Ауэзова.
- Медеуский район – бульвар Мендикулова – ул. Бектурова.
- Жетысуский район – мкр. Кулагер, ул. Серикова, 2.
Ранее председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ернур Жаутикбаев рассказал, насколько подорожал новогодний стол в этом году.
