Общество

Жителям Алматы сообщили хорошие новости о ярмарках выходного дня

Ярмарка, базар, рынок, торговля, продукты питания, овощи, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 16:54 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Ярмарки выходного дня в двух районах Алматы переходят на трехдневный формат работы. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы городского акимата.

Так, до наступления Нового года ярмарки в Ауэзовском и Бостандыкском районах будут работать в расширенном формате – по пятницам, субботам и воскресеньям.

​В ведомстве подчеркивают, что переход на трехдневный режим позволит жителям и гостям города в удобное время приобрести свыше 1 000 наименований продукции, включая овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, а также социально значимые продовольственные товары по доступным ценам, что весьма актуально в преддверии праздничных дней.

​В остальных районах города ярмарки продолжат работу в привычном двухдневном формате.

Адреса проведения ярмарок:

  • Ауэзовский район – ул. Утеген батыра (ниже проспекта Абая).
  • Бостандыкский район – мкр. "Казахфильм" (выше проспекта аль-Фараби).
  • Алмалинский район – ул. Масанчи (между ул. Айтеке би и ул. Гоголя).
  • Алмалинский район – пересечение улиц Жамбыла и Ауэзова.
  • Медеуский район – бульвар Мендикулова – ул. Бектурова.
  • Жетысуский район – мкр. Кулагер, ул. Серикова, 2.

Ранее председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ернур Жаутикбаев рассказал, насколько подорожал новогодний стол в этом году.

