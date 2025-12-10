#Казахстан в сравнении
События

Почти половина месячной нормы снега выпала в Алматы

очистка снега в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 09:06 Фото: акимат Алматы
В акимате Алматы утром 10 декабря 2025 года рассказали о работе по устранению последствий снегопада, сообщает Zakon.kz.

С 22:30 9 декабря в Алматы начались осадки, которые ночью перешли в интенсивный снегопад.

Как рассказали в акимате, по состоянию на 07:00 10 декабря высота снежного покрова достигла 35 сантиметров, что составляет почти половину месячной нормы.

"Для обеспечения бесперебойного движения транспорта и безопасного передвижения горожан коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. В очистке города от снега задействовано 2728 дорожных рабочих и 75 оперативных бригад. На линию выведено 923 единицы спецтехники, в том числе 228 комбинированных дорожных машин, использующихся для противогололедной обработки", – говорится в сообщении.

Для сопровождения колонн привлекли 22 экипажа полиции, а также 10 эвакуаторов и манипуляторов.

"В городе организовано круглосуточное дежурство по мониторингу состояния улично-дорожной сети. Все службы продолжают работу в усиленном режиме до полного устранения последствий снегопада", – заключили в акимате.

9 декабря в связи с надвигающейся непогодой к алматинцам обратились спасатели.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 09:06
Дождь в Алматы "смыл" смог: экологи объяснили причину черных пятен на одежде

О том, как Алматы подготовился к зиме, мы рассказывали здесь.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
