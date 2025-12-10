Почти половина месячной нормы снега выпала в Алматы
В акимате Алматы утром 10 декабря 2025 года рассказали о работе по устранению последствий снегопада, сообщает Zakon.kz.
С 22:30 9 декабря в Алматы начались осадки, которые ночью перешли в интенсивный снегопад.
Как рассказали в акимате, по состоянию на 07:00 10 декабря высота снежного покрова достигла 35 сантиметров, что составляет почти половину месячной нормы.
"Для обеспечения бесперебойного движения транспорта и безопасного передвижения горожан коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. В очистке города от снега задействовано 2728 дорожных рабочих и 75 оперативных бригад. На линию выведено 923 единицы спецтехники, в том числе 228 комбинированных дорожных машин, использующихся для противогололедной обработки", – говорится в сообщении.
Для сопровождения колонн привлекли 22 экипажа полиции, а также 10 эвакуаторов и манипуляторов.
"В городе организовано круглосуточное дежурство по мониторингу состояния улично-дорожной сети. Все службы продолжают работу в усиленном режиме до полного устранения последствий снегопада", – заключили в акимате.
9 декабря в связи с надвигающейся непогодой к алматинцам обратились спасатели.
О том, как Алматы подготовился к зиме, мы рассказывали здесь.
