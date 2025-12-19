Снегопад и туманы снова ожидаются в Алматы: погода на неделю

Синоптики предоставили Zakon.kz долгосрочный прогноз погоды на семь дней. Согласно данным специалистов, в южную столицу придут холод и обильные осадки.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик Светлана Аманкулова, погода в предстоящий период, с 20 по 26 декабря, в Алматы будет изменчивой и неустойчивой.

"В субботу осадков не ожидается. Температура ночью будет 4-6 мороза, а днем повысится до +2 тепла. В воскресенье и понедельник с выходом южного циклона ожидается снег, в воскресенье днем снег может быть сильным, и высота снежного покрова возрастет, что может вызвать заторы на автомагистралях. В эти дни умеренно холодно – ночью до 5 мороза, днем – до 2 мороза", – сообщила синоптик.

Затем при вторжении антициклона снегопады закончатся и температура воздуха немного понизится, добавила представитель Гидрометцентра.

"Ночью -7-9°C, днем -2-4°C. В конце периода будет без осадков и мороз ослабеет. В ночные часы термометры покажут до 3-5 мороза, а в дневные даже начнется оттепель до +3+5°C". Светлана Аманкулова

В течение недели периодически будут опускаться туманы и ухудшать видимость. Также возможен гололед. Ветер с северо-западного поменяет направление на юго-восточное и будет от слабого до умеренного.

20 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°C, днем 0+2°C.

21 декабря: облачно, снег, днем временами сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем 0-2°C.

22 декабря: переменная облачность, ночью снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем 0-2°C.

23 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°C, днем -2-4°C.

24 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°C, днем 0-2°C.

25 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°C, днем +1+3°C.

26 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +3+5°C.

Ранее в РГП "Казгидромет" предупредили казахстанцев, что снег и метели охватят большую часть территории страны в ближайшие сутки.