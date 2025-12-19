#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.55
602.09
6.42
События

Снегопад и туманы снова ожидаются в Алматы: погода на неделю

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 18:52 Фото: akorda.kz
Синоптики предоставили Zakon.kz долгосрочный прогноз погоды на семь дней. Согласно данным специалистов, в южную столицу придут холод и обильные осадки.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик Светлана Аманкулова, погода в предстоящий период, с 20 по 26 декабря, в Алматы будет изменчивой и неустойчивой.

"В субботу осадков не ожидается. Температура ночью будет 4-6 мороза, а днем повысится до +2 тепла. В воскресенье и понедельник с выходом южного циклона ожидается снег, в воскресенье днем снег может быть сильным, и высота снежного покрова возрастет, что может вызвать заторы на автомагистралях. В эти дни умеренно холодно – ночью до 5 мороза, днем – до 2 мороза", – сообщила синоптик.

Затем при вторжении антициклона снегопады закончатся и температура воздуха немного понизится, добавила представитель Гидрометцентра.

"Ночью -7-9°C, днем -2-4°C. В конце периода будет без осадков и мороз ослабеет. В ночные часы термометры покажут до 3-5 мороза, а в дневные даже начнется оттепель до +3+5°C".Светлана Аманкулова

В течение недели периодически будут опускаться туманы и ухудшать видимость. Также возможен гололед. Ветер с северо-западного поменяет направление на юго-восточное и будет от слабого до умеренного.

20 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°C, днем 0+2°C.

21 декабря: облачно, снег, днем временами сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем 0-2°C.

22 декабря: переменная облачность, ночью снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем 0-2°C.

23 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°C, днем -2-4°C.

24 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°C, днем 0-2°C.

25 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°C, днем +1+3°C.

26 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +3+5°C.

Ранее в РГП "Казгидромет" предупредили казахстанцев, что снег и метели охватят большую часть территории страны в ближайшие сутки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Туман, дождь и снег: погода в Алматы на неделю
18:19, 17 ноября 2023
Туман, дождь и снег: погода в Алматы на неделю
Погода в Алматы на неделю: снегопад и мороз
17:19, 09 февраля 2024
Погода в Алматы на неделю: снегопад и мороз
Погода в Алматы изменится в ближайшую неделю
17:40, 12 сентября 2025
Погода в Алматы изменится в ближайшую неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: