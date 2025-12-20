#Казахстан в сравнении
Общество

Сильный холод и метели: что нужно знать о погоде в Алматы, Астане и Шымкенте в ближайшие дни

Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 15:09 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Синоптики РГП "Казгидромет" обновили прогноз погоды на ближайшие три дня. Так, с 21 по 23 декабря 2025 года в Алматы температура опустится до -7°С. В Астане и вовсе похолодает до -27°С. Жителям Шымкента обещают днем плюсовую температуру, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 21 декабря: переменная облачность, ночью и утром снег, поземок. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -22-24°С.
  • 22 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Временами порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -21-23°С, днем -8-10°С.
  • 23 декабря: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -3-5°С.

Алматы

  • 21 декабря: облачно, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). Временами туман, гололед. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +2°С.
  • 22 декабря: переменная облачность, ночью снег. Временами туман, гололед. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2°С.
  • 23 декабря: переменная облачность, днем снег. Временами туман, гололед. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2°С.

Шымкент

  • 21 декабря: переменная облачность, временами снег, гололед, туман. Температура воздуха ночью -4-6, днем -1-3°С.
  • 22 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман, гололед. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +1°С.
  • 23 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +1-3°С.

Ранее мы рассказывали, что снег и метели охватят весь Казахстан 20 декабря 2025 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
