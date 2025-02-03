Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие дни

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – с 4 по 6 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 4 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Гололед. Ветер юго- восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -2-4°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Гололед. Ветер юго- восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -2-4°С. 5 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -6-8°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -6-8°С. 6 февраля: переменная облачность, небольшой снег, поземок. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -9-11°С. Прогноз погоды по Алматы 4-6 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем 0-2°С. Прогноз погоды по Шымкенту 4 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +7+9°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +7+9°С. 5-6 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +7+9°С. Материал по теме От -30°C на востоке до дождя на западе: прогноз погоды на 4-6 февраля по Казахстану Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на февраль-2025. По данным РГП "Казгидромет", в последний месяц зимы в стране ожидаются осадки, морозы и перепады температуры.

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