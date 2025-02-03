#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
518.14
537.57
5.27
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие дни

Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 14:46 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – с 4 по 6 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 4 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Гололед. Ветер юго- восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -2-4°С.
  • 5 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -6-8°С.
  • 6 февраля: переменная облачность, небольшой снег, поземок. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -9-11°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 4-6 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем 0-2°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 4 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +7+9°С.
  • 5-6 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +7+9°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 14:46
От -30°C на востоке до дождя на западе: прогноз погоды на 4-6 февраля по Казахстану
, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 14:46

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на февраль-2025. По данным РГП "Казгидромет", в последний месяц зимы в стране ожидаются осадки, морозы и перепады температуры.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Мошенничество с оформлением кредитов: в Павлодаре против сотрудников банков возбуждены уголовные дела
Общество
14:34, Сегодня
Мошенничество с оформлением кредитов: в Павлодаре против сотрудников банков возбуждены уголовные дела
Новые данные о численности населения Казахстана на 1 января 2025 года
Общество
14:14, Сегодня
Новые данные о численности населения Казахстана на 1 января 2025 года
В ВКО объявлен режим повышенной готовности
Общество
13:34, Сегодня
В ВКО объявлен режим повышенной готовности
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: