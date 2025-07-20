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Общество

Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 21 по 23 июля

Парк культуры и отдыха им. М. Горького, Центральный парк культуры и отдыха города Алматы, ЦПКиО им. Горького, виды города Алматы Алматы, лето в Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 17:12 Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 21 по 23 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°.
  • 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.
  • 23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +27+28°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем сильная жара +34+36°.
  • 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +33+35°.
  • 23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +32+34°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +36+38°.
  • 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем +37+39°.
  • 23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем +38+40°.

Ранее синоптики сообщили о том, какая погода будет в Алматы на предстоящей неделе. Жителей мегаполиса ожидают жаркие дни и отсутствие дождей.

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Андрей Дюсупов
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