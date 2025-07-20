Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 21 по 23 июля

Фото: pexels

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 21 по 23 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°. 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°. 23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +27+28°. Прогноз погоды по Алматы 21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем сильная жара +34+36°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем сильная жара +34+36°. 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +33+35°.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +33+35°. 23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +32+34°. Прогноз погоды по Шымкенту 21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +36+38°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +36+38°. 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем +37+39°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем +37+39°. 23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем +38+40°. Ранее синоптики сообщили о том, какая погода будет в Алматы на предстоящей неделе. Жителей мегаполиса ожидают жаркие дни и отсутствие дождей.

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