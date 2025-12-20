#Казахстан в сравнении
Общество

Где в Алматы работают бесплатные ледовые катки

Фото: акимат Алматы
В зимний сезон 2025-2026 годов в Алматы функционируют 11 социальных (бесплатных) ледовых катков.

Как отметили 20 декабря в акимате Алматы, они открыты для всех желающих и расположены в каждом районе города.

Адреса социальных ледовых катков:

  • Бостандыкский район – парк первого президента и парк фонда первого президента (ул. Ганди);
  • Алатауский район – "Almaty Arena";
  • ⁠Медеуский район – Дворец Республики, "Халык Арена", парк 28 панфиловцев;
  • Наурызбайский район – территория акимата района;
  • ⁠Турксибский район – стадион "Авиатор";
  • ⁠Жетысуский район – парки "Kokjiek Garden" и "Гулдер";
  • Алмалинский район – территория парковки КБТУ.

Катки доступны для посещения в течение всего зимнего сезона. Вход свободный.

А ранее стало известно, что близ Алматы модернизировали сейсмостанцию, которая повысит точность землетрясений.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
