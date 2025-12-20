Где в Алматы работают бесплатные ледовые катки

В зимний сезон 2025-2026 годов в Алматы функционируют 11 социальных (бесплатных) ледовых катков.

Как отметили 20 декабря в акимате Алматы, они открыты для всех желающих и расположены в каждом районе города.

Адреса социальных ледовых катков:

Бостандыкский район – парк первого президента и парк фонда первого президента (ул. Ганди);

Алатауский район – "Almaty Arena";

⁠Медеуский район – Дворец Республики, "Халык Арена", парк 28 панфиловцев;

Наурызбайский район – территория акимата района;

⁠Турксибский район – стадион "Авиатор";

⁠Жетысуский район – парки "Kokjiek Garden" и "Гулдер";

Алмалинский район – территория парковки КБТУ.

Катки доступны для посещения в течение всего зимнего сезона. Вход свободный.

