Где в Алматы работают бесплатные ледовые катки
Фото: акимат Алматы
В зимний сезон 2025-2026 годов в Алматы функционируют 11 социальных (бесплатных) ледовых катков.
Как отметили 20 декабря в акимате Алматы, они открыты для всех желающих и расположены в каждом районе города.
Адреса социальных ледовых катков:
- Бостандыкский район – парк первого президента и парк фонда первого президента (ул. Ганди);
- Алатауский район – "Almaty Arena";
- Медеуский район – Дворец Республики, "Халык Арена", парк 28 панфиловцев;
- Наурызбайский район – территория акимата района;
- Турксибский район – стадион "Авиатор";
- Жетысуский район – парки "Kokjiek Garden" и "Гулдер";
- Алмалинский район – территория парковки КБТУ.
Катки доступны для посещения в течение всего зимнего сезона. Вход свободный.
