В Алматы для горожан работают 11 бесплатных ледовых катков
Фото: акимат города Алматы
В зимний сезон 2025-2026 годов в Алматы функционируют 11 социальных (бесплатных) ледовых катков. Они открыты для всех желающих и расположены в каждом районе города.
Адреса социальных ледовых катков:
- Бостандыкский район – Парк Первого Президента и Парк Фонда Первого Президента (ул. Ганди);
- Алатауский район – "Almaty Arena";
- Медеуский район – Дворец Республики, "Халык Арена", Парк 28 панфиловцев;
- Наурызбайский район – территория акимата района;
- Турксибский район – стадион "Авиатор";
- Жетысуский район – парки "Kokjiek Garden" и "Гулдер";
- Алмалинский район – территория парковки КБТУ.
Социальные катки доступны для посещения в течение всего зимнего сезона. Вход свободный.
Фото: акимат города Алматы
