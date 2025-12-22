В Алматы для горожан работают 11 бесплатных ледовых катков

Фото: акимат города Алматы

В зимний сезон 2025-2026 годов в Алматы функционируют 11 социальных (бесплатных) ледовых катков. Они открыты для всех желающих и расположены в каждом районе города.

Адреса социальных ледовых катков: Бостандыкский район – Парк Первого Президента и Парк Фонда Первого Президента (ул. Ганди);

Алатауский район – "Almaty Arena";

Медеуский район – Дворец Республики, "Халык Арена", Парк 28 панфиловцев;

Наурызбайский район – территория акимата района;

Турксибский район – стадион "Авиатор";

Жетысуский район – парки "Kokjiek Garden" и "Гулдер";

Алмалинский район – территория парковки КБТУ. Социальные катки доступны для посещения в течение всего зимнего сезона. Вход свободный. Фото: акимат города Алматы

