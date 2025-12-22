#Казахстан в сравнении
Общество

В Алматы для горожан работают 11 бесплатных ледовых катков

В Алматы для горожан работают 11 бесплатных ледовых катков, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 11:49 Фото: акимат города Алматы
В зимний сезон 2025-2026 годов в Алматы функционируют 11 социальных (бесплатных) ледовых катков. Они открыты для всех желающих и расположены в каждом районе города.

Адреса социальных ледовых катков:

  • Бостандыкский район – Парк Первого Президента и Парк Фонда Первого Президента (ул. Ганди);
  • Алатауский район – "Almaty Arena";
  • Медеуский район – Дворец Республики, "Халык Арена", Парк 28 панфиловцев;
  • Наурызбайский район – территория акимата района;
  • Турксибский район – стадион "Авиатор";
  • Жетысуский район – парки "Kokjiek Garden" и "Гулдер";
  • Алмалинский район – территория парковки КБТУ.

Социальные катки доступны для посещения в течение всего зимнего сезона. Вход свободный.

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
