Когда откроют зимний сезон катания на Медеу в Алматы

Администрация ледового катка на Медеу в Алматы рассказала, когда стартует сезон зимнего катания на коньках, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в администрации катка, сейчас на Медеу завершают подготовку к старту сезона ледовых катаний. На объекте уже начали заливку льда.

"Хотим поделиться с вами радостной новостью. Официальное открытие сезона ледовых катаний на "Медеу" состоится 15 ноября. На данный момент мы готовимся к нашему открытию!" – говорится в сообщении.

Катание на коньках – любимое развлечение многих алматинцев. А некоторые горожане таким образом надеются приобщить детей к спорту. О том, в какую сумму родителям обойдется вырастить будущего конькобежца или хоккеиста, можно прочесть здесь.