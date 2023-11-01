Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Когда откроют зимний сезон катания на Медеу в Алматы

Когда алматинцы смогут покататься на коньках на Медеу Фото: pixabay
Администрация ледового катка на Медеу в Алматы рассказала, когда стартует сезон зимнего катания на коньках, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в администрации катка, сейчас на Медеу завершают подготовку к старту сезона ледовых катаний. На объекте уже начали заливку льда.

"Хотим поделиться с вами радостной новостью. Официальное открытие сезона ледовых катаний на "Медеу" состоится 15 ноября. На данный момент мы готовимся к нашему открытию!" – говорится в сообщении.

Катание на коньках – любимое развлечение многих алматинцев. А некоторые горожане таким образом надеются приобщить детей к спорту. О том, в какую сумму родителям обойдется вырастить будущего конькобежца или хоккеиста, можно прочесть здесь.

Читайте также

"Нас ждут трудные времена": блогер из Актау высказался о водных ресурсах
"Нас ждут трудные времена": блогер из Актау высказался о водных ресурсах
Никита Дробны
Алматы Медеу
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал правомерным лишение прав на 7 лет в состоянии алкогольного и наркоопьянения
Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Наши за рубежом, семья Ренаты Хасановой в Швеции, Швеция
Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Швеции
Алла Пугачёва
Алла Пугачёва прервала молчание
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления