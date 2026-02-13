Весь берег в грациозных птицах: жителей Актау удивили тысячи лебедей на Каспийском море

В водах Каспийского моря наблюдается огромное количество лебедей. Жители Актау массово любуются ими и подкармливают, сообщает Zakon.kz.

Актаусцы массово пришли на берег Каспийского моря, чтобы полюбоваться тысячами лебедей и покормить их. По их словам, грациозные создания давно не прилетали к ним на зимовку. Всю эту красоту на видео передала местная жительница.

"Город Актау, Каспийское море. Посмотрите, какая у нас красота. Давно к нам не прилетали лебеди, но в этом году они по-настоящему радуют жителей и гостей города. На побережье Каспия можно увидеть около тысячи белых красавцев, они расположились на воде от четвертого микрорайона до Приморского. Если раньше птицы зимовали на озере Караколь, то в этом году решили остаться на Каспийском море", – рассказала женщина.

Актаусцы отметили, что лебеди голодные и сами выпрашивают еду у людей.

"Народу толпа, люди идут и идут. С каждым днем все больше и больше птиц выходят на берег, чтобы их покормили. Некоторые лебеди стали настолько ручными, что берут корм прямо с рук. Если вчера штук 15-20 ходило по берегу, то сейчас прям очень-очень много. Весь берег в лебедях. Это зрелище восхищает и взрослых, и детей, превращая зиму в Актау в настоящую лебединую сказку", – поделилась автор видео.

Жители просят желающих посмотреть на лебедей, принести им побольше корма и не кормить их хлебом.

"Они готовятся к дальнему полету и просят кормить их сытнее, желательно зерном, кукурузой, овсом, овсянкой, перловкой и можно овощи. Каждый кусочек энергии для них на вес золота. А пока они наслаждаются теплыми днями у берега, позируют для фото и устраивают показательные заплывы. Настоящие звезды Каспия и немного гурманы. Кто-то даже принес им обед из макарон", – говорит жительница Актау.

Это зрелище восхитило не только жителей Актау, но и всех казахстанцев:

Спасибо актаусцам за неравнодушие и за то, что так бережно к ним относитесь.

Какие они красивые, идеальные создания.

Это хороший знак. С прилетом вас, лебеди.

Не перекормите, а то не захотят улетать в далекие края.

Мы тоже покормили их, нереальная красота, дети в восторге.

