Установлена причина массового мора лебедей близ Актау
Фото: pixabay
Эксперты выяснили причины гибели 30 лебедей на берегу озера Караколь близ Актау, сообщает Zakon.kz.
Lada.kz со ссылкой на региональный департамент экологии сообщила, что в отобранных пробах воды превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.
Фото: Устюртский государственный природный заповедник
Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира провели тест.
Фото: Устюртский государственный природный заповедник
Результаты оказались положительными и подтвердили наличие вируса птичьего гриппа.
Туши 30 погибших лебедей были обнаружены 21 декабря инспекторами государственного природного заказника "Каракия-Караколь".
Ранее в пресс-службе Главного ботанического сада Алматы рассказали, куда исчезли лебеди.
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