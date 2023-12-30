Установлена причина массового мора лебедей близ Актау

Эксперты выяснили причины гибели 30 лебедей на берегу озера Караколь близ Актау, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz со ссылкой на региональный департамент экологии сообщила, что в отобранных пробах воды превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.

Фото: Устюртский государственный природный заповедник

Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира провели тест.

Фото: Устюртский государственный природный заповедник

Результаты оказались положительными и подтвердили наличие вируса птичьего гриппа.

Туши 30 погибших лебедей были обнаружены 21 декабря инспекторами государственного природного заказника "Каракия-Караколь".

Ранее в пресс-службе Главного ботанического сада Алматы рассказали, куда исчезли лебеди.

