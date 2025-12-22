#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.66
606.49
6.44
Общество

Кому из казахстанцев не придется платить за удостоверение личности с 2026 года

Удостоверение личности гражданина РК, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 10:04 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана Аслан Аталыков 22 декабря 2025 года объявил хорошую новость по поводу удостоверений личности, сообщает Zakon.kz.

В интервью пресс-службе МВД РК он заявил, что с 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока.

"Эта уникальная практика, инициированная МВД, направлена на упрощение получения документов и снижение финансовой нагрузки на граждан. Первые удостоверения личности будут бесплатными при первичной выдаче. И кстати, при замене удостоверений личности именно по истечении срока они также будут изготавливаться без оплаты государственной пошлины".Аслан Аталыков

По его данным, с начала текущего года Комитетом миграционной службы выдано:

  • 1,9 млн удостоверений личности;
  • 1,1 млн паспортов гражданина РК;
  • 303 тыс. детских паспортов.

О силе паспорта Казахстана и сколько стран могут посещать наши граждане без визы можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сила паспорта Казахстана: сколько стран могут посещать граждане без визы
09:33, Сегодня
Сила паспорта Казахстана: сколько стран могут посещать граждане без визы
Удостоверения личности нового образца начали выдавать казахстанцам
15:20, 17 июня 2024
Удостоверения личности нового образца начали выдавать казахстанцам
В Казахстане изменится информация в удостоверениях личности
12:35, 03 мая 2024
В Казахстане изменится информация в удостоверениях личности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: