Кому из казахстанцев не придется платить за удостоверение личности с 2026 года

Председатель Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана Аслан Аталыков 22 декабря 2025 года объявил хорошую новость по поводу удостоверений личности, сообщает Zakon.kz.

В интервью пресс-службе МВД РК он заявил, что с 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока.

"Эта уникальная практика, инициированная МВД, направлена на упрощение получения документов и снижение финансовой нагрузки на граждан. Первые удостоверения личности будут бесплатными при первичной выдаче. И кстати, при замене удостоверений личности именно по истечении срока они также будут изготавливаться без оплаты государственной пошлины". Аслан Аталыков

По его данным, с начала текущего года Комитетом миграционной службы выдано:

1,9 млн удостоверений личности;

1,1 млн паспортов гражданина РК;

303 тыс. детских паспортов.

