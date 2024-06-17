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Удостоверения личности нового образца начали выдавать казахстанцам

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 15:20 Фото: gov4c.kz
Министерство внутренних дел Казахстана начало выпуск удостоверений личности нового образца, сообщает Zakon.kz.

Они введены в действие с 15 июня 2024 года, напомнили в ведомстве.

"Удостоверение личности нового образца будет содержать дополнительные данные: сведения о гражданстве и поле владельца, которые размещены в визуальной зоне удостоверения личности. Ранее эти сведения содержались в чипе, встроенном в удостоверении личности", – сообщили в МВД.

Новый дизайн удостоверения личности не требует затрат из бюджета и не влияет на размер госпошлины, которые сейчас казахстанцы платят за выпуск новых документов (за 2024 год размер госпошлины составляет 738,4 тенге).

Удостоверения личности, у которых не истек срок действия, и дальше будут действительными.


"Удостоверения личности с новым дизайном казахстанцы будут получать, только обратившись за заменой самостоятельно, при истечении сроков предыдущего, либо по иным причинам их недействительности, то есть массовой одновременной замены не будет", – акцентировали в МВД.

Ранее, говоря о новшествах, старший инспектор по особым поручениям Комитета миграционной службы МВД Анар Амантайкызы объясняла, что новый проект разработали в связи с необходимостью приведения данных удостоверений личности в соответствие требованием закона "О документах, удостоверяющих личность", в котором прописано, что все документы, за исключением свидетельства о рождении, обязательно должны содержать сведения о гражданстве и поле.

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