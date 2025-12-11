Проверка пенсий и соцвыплат в Казахстане выявила нарушения на 5 млн и расточительство 216 млрд

В Казахстане Высшая аудиторская палата (ВАП) завершила государственный аудит эффективности систем пенсионного и социального обеспечения граждан. В пресс-службе поделились интересными итогами, сообщает Zakon.kz.

Как следует из официального заявления, в республике ежегодно увеличивается как количество получателей пенсий и пособий, так и суммы выплат.

К примеру, за последние 5 лет:

средняя солидарная пенсия выросла на 37%,

средняя базовая пенсия – на 45%,

средняя пенсия из Пенсионного фонда – на 25%.

Средний размер госпособий увеличился на 58%, а выплаты из Фонда социального страхования – более чем в 2,5 раза.

Однако аудиторы выявили ряд проблем, требующих доработки.

Так, зафиксированы факты искусственного завышения уровня дохода и количества мест работы для получения повышенных выплат по беременности и родам.

В отдельных случаях отчисления делались с 3 до 10 мест работы одновременно, а 169 человек числились более чем в 16 организациях.

Кроме того, зафиксированы факты избыточного изъятия активов Фонда социального страхования из доверительного управления, что привело к неэффективному использованию активов на сумму более 216 млрд тенге.

"Отсутствие нормы о предельном размере социальных выплат, а также недостаточный уровень взаимодействия с органами государственных доходов при подтверждении доходов получателей привели к потере активов Фонда социального страхования на сумму порядка 96 млрд тенге". Пресс-служба ВАП

В целом по итогам аудита выявлены финансовые нарушения на 5 млн тенге, неэффективное использование средств на 216,2 млрд тенге:

"22 материала переданы для рассмотрения административной ответственности. Материалы по 2 фактам направлены в правоохранительные органы".

