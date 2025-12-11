#Казахстан в сравнении
Проверка пенсий и соцвыплат в Казахстане выявила нарушения на 5 млн и расточительство 216 млрд

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 10:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане Высшая аудиторская палата (ВАП) завершила государственный аудит эффективности систем пенсионного и социального обеспечения граждан. В пресс-службе поделились интересными итогами, сообщает Zakon.kz.

Как следует из официального заявления, в республике ежегодно увеличивается как количество получателей пенсий и пособий, так и суммы выплат.

К примеру, за последние 5 лет:

  • средняя солидарная пенсия выросла на 37%,
  • средняя базовая пенсия – на 45%,
  • средняя пенсия из Пенсионного фонда – на 25%.

Средний размер госпособий увеличился на 58%, а выплаты из Фонда социального страхования – более чем в 2,5 раза.

Однако аудиторы выявили ряд проблем, требующих доработки.

Так, зафиксированы факты искусственного завышения уровня дохода и количества мест работы для получения повышенных выплат по беременности и родам.

В отдельных случаях отчисления делались с 3 до 10 мест работы одновременно, а 169 человек числились более чем в 16 организациях.

Кроме того, зафиксированы факты избыточного изъятия активов Фонда социального страхования из доверительного управления, что привело к неэффективному использованию активов на сумму более 216 млрд тенге.

"Отсутствие нормы о предельном размере социальных выплат, а также недостаточный уровень взаимодействия с органами государственных доходов при подтверждении доходов получателей привели к потере активов Фонда социального страхования на сумму порядка 96 млрд тенге".Пресс-служба ВАП

В целом по итогам аудита выявлены финансовые нарушения на 5 млн тенге, неэффективное использование средств на 216,2 млрд тенге:

"22 материала переданы для рассмотрения административной ответственности. Материалы по 2 фактам направлены в правоохранительные органы".

10 декабря стало известно, что Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) обновил пороги минимальной достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений на 2026 год. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
